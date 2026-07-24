O retină artificială denumită PRIMA, care poate restabili parțial vederea pierdută prin implantarea unui cip semiconductor foarte subțire sub retină, va fi în curând comercializată în Europa. Experții spun că acest moment marchează un punct de cotitură, deoarece tehnologia electronică de restaurare a vederii intră efectiv pe piața tratamentelor destinate pacienților.

Compania americană Science Corporation a anunțat miercuri că retina sa artificială PRIMA a obținut certificarea CE pentru dispozitive medicale în Uniunea Europeană (UE).

Certificarea CE atestă faptul că produsul respectă standardele europene privind siguranța și performanța și poate fi comercializat pe piața europeană.

Compania intenționează să realizeze prima intervenție în Germania în luna septembrie, urmând apoi să își extindă activitatea în alte țări europene, transmite Antena3.

Dispozitivul este destinat pacienților care și-au pierdut capacitatea de a citi litere sau de a recunoaște fețe din cauza deteriorării celulelor retiniene din zona centrală a retinei, provocată de degenerescența maculară legată de vârstă.

Cum funcționează

Un cip cu dimensiunile de 2 mm × 2 mm și o grosime de doar 0,03 mm este implantat sub retină, iar pacientul poartă o pereche de ochelari speciali dotați cu o cameră video.

Camera captează imaginile din fața ochilor și transmite datele către cip, care transformă informațiile vizuale în semnale electrice. Acestea stimulează celulele nervoase retiniene rămase funcționale, iar semnalele sunt apoi transmise către creier prin nervul optic, permițând pacientului să perceapă imaginile.

Rezultatele studiilor clinice

Rezultatele studiilor clinice au fost publicate anul trecut în prestigioasa revistă medicală New England Journal of Medicine (NEJM).

Din cei 38 de pacienți incluși în studiu, proveniți din 17 centre clinice din cinci țări, 84% și-au recăpătat capacitatea de a citi litere, cifre și cuvinte cu ajutorul sistemului PRIMA.

Vederea nu este încă complet restaurată

Cu toate acestea, PRIMA nu poate reda în totalitate vederea normală.

În prezent, imaginile percepute de pacienți sunt alb-negru, iar câmpul vizual este limitat.

Compania a explicat că, în forma actuală, experiența este „similară cu privirea lumii printr-o gaură de dimensiunea unui pai”.

Reprezentanții Science Corporation au adăugat că obiectivul lor este îmbunătățirea redării culorilor și a calității imaginilor, astfel încât, în viitor, vederea oferită de dispozitiv să fie cât mai apropiată de cea naturală a ochiului uman.