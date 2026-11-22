Premieră mondială în aviație. Armata Turciei a introdus în serviciul de luptă primele avioane de vânătoare fără pilot. Aparatul de zbor este dotat cu inteligență artificială și poate să decoleze singur în misiuni.

Aeronava fără pilot costă între 30 și 40 de milioane de dolari, de două ori mai puțin decât un avion F-16. Proiectat în acum cinci ani, modelul a trecut prin 600 de zboruri de test. Acesta poate fi controlat de la sol sau poate decola și executa misiuni autonom, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Este echipat cu rachete aer-aer și poate transporta bombe, fiind utilizat atât ca avion de vânătoare, cât și ca bombardier. Turcia are deja trei astfel de aeronave în serviciul de luptă și vrea să formeze prima escadrilă fără piloți, urmând să exporte modelul și în alte țări.