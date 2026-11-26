Prim-ministrul armean Nikol Paşinian a exclus joi, cu o săptămână înainte de o vizită la Moscova, posibilitatea de a abandona ambiţiile ţării sale de a adera la Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor legate de orientarea pro-occidentală a Erevanului.

„Nu consider posibilă abrogarea acestei legi", a declarat Paşinian presei, referindu-se la legislaţia adoptată anul trecut, care a lansat procesul de aderare a Armeniei la UE, relatează AFP, citată de Agerpres.

La începutul lunii noiembrie, el a spus că Armenia intenţionează să îşi depună oficial cererea de aderare la UE până în 2028.

Rusia a avertizat fosta republică sovietică din Caucaz împotriva aderării la UE, având în vedere că Armenia este deja membră a Uniunii Economice Eurasiatice (EAEU), condusă de Moscova.

Kremlinul a declarat în repetate rânduri că aderarea la UE, rămânând în acelaşi timp în EAEU, nu este posibilă.

În decembrie, EAEU este aşteptată să dezbată posibila suspendare a participării Armeniei la uniune.

Moscova a impus deja restricţii asupra exporturilor armene şi a avertizat că Erevanul riscă să piardă tarifele preferenţiale la gazul rusesc.

Vorbind înainte de vizita sa planificată la Moscova pe 3 decembrie, prim-ministrul armean şi-a exprimat speranţa că discuţiile sale cu preşedintele rus Vladimir Putin vor ajuta la atenuarea tensiunilor.

„Nu am încercat niciodată să facem rău Rusiei şi nu o vom face niciodată. Aşteptăm acelaşi lucru şi de la Rusia", a spus el.

Nikol Paşinian şi-a reiterat, de asemenea, intenţia de a pune capăt treptat dependenţei de decenii a Armeniei de grănicerii ruşi care patrulează frontierele sale cu Turcia şi Iranul.

„Le suntem recunoscători grănicerilor ruşi", a spus el. „Dar cred că a venit momentul să ne asumăm întreaga responsabilitate pentru graniţele noastre în următorii ani", a adăugat premierul.

Relaţiile dintre Moscova şi Erevan s-au deteriorat semnificativ de la înfrângerea militară a Armeniei în faţa Azerbaidjanului în 2020, urmată de recucerirea completă de către Baku a enclavei disputate Karabah în 2023.

Acuzându-şi aliatul rus că nu a reuşit să o protejeze în mod adecvat, Armenia s-a îndreptat de atunci către Occident, relatează digi24.ro