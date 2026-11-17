Preşedintele mongol, Ukhnaa Khürelsükh, împotriva căruia au fost formulate acuzaţii de corupţie şi care este ameninţat cu destituirea de către principalul partid de opoziţie, şi-a anunţat marţi demisia, informează AFP.

Ukhnaa Khürelsükh a afirmat că este „acuzat pe nedrept şi defăimat” şi a declarat că părăseşte funcţia pentru a-şi „reabilita reputaţia”, în cadrul unei conferinţe de presă, la o zi după ce Partidul Democrat a emis un comunicat în care îl acuza de corupţie şi îi cerea să demisioneze sau să se confrunte cu o procedură parlamentară de destituire.

„Consider că este în interesul justiţiei ca şeful statului să renunţe la funcţiile sale şi ca adevărul să fie stabilit”, a declarat el. „Prin urmare, anunţ oficial că renunţ la onorabila funcţie de preşedinte al Mongoliei. Voi sesiza autorităţile competente cu privire la cei care mi-au defăimat reputaţia şi voi încerca să-mi restabilesc onoarea”, a adăugat el.

Şeful statului neagă orice faptă reprobabilă

Partidul Democrat a declarat luni că „această ţară a devenit profund coruptă” şi a solicitat demisia, precum şi deschiderea unor anchete împotriva unor înalţi responsabili guvernamentali, printre care se numără şi Ukhnaa Khürelsükh.

Ukhnaa Khürelsükh a negat orice faptă reprobabilă, declarând în cadrul conferinţei de presă: „Sunt o persoană care nu a furat niciodată de la popor sau de la stat pe durata mandatului meu de preşedinte. Nu am minţit şi nu am furat niciodată. Nu am înşelat pe nimeni.”

Conform legislaţiei mongole, preşedintele Parlamentului – Sandag Byambatsogt, din Partidul Poporului Mongol (PPM, la putere) – va asigura interimatul, iar alegerile prezidenţiale vor trebui organizate în termen de patru luni.

Mongolia se confruntă de luni de zile cu turbulenţe politice, precum şi cu lupte interne în cadrul PPM.

În luna martie, parlamentarii l-au numit pe al treilea prim-ministru în mai puţin de douăsprezece luni, în urma mai multor săptămâni de manifestaţii anticorupţie, scrie digi24.ro

Mii de tineri au manifestat în capitala Ulan Bator, revoltaţi împotriva elitelor înstărite şi a ceea ce ei consideră a fi o nedreptate generalizată.