Siegfried Mureșan a fost propus de președintele României, Nicușor Dan, drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Decizia vine după aproape șase ore de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în condițiile în care nu s-a conturat o majoritate care să susțină un nou Guvern.

Nicușor Dan a anunțat desemnarea joi, 17 septembrie, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare. Șeful statului a explicat că a optat pentru persoana care a obținut cele mai multe voturi de susținere în cadrul discuțiilor de la Cotroceni.

„Nu avem o majoritate conturată și, în aceste condiții, am ales să propun pentru funcția de premier persoana cu cele mai multe voturi pe care le are acum la consultări, pe Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România are nevoie de un Guvern și a făcut apel la partidele politice să ajungă la un compromis, în contextul în care țara se află de mai multe luni fără un Executiv învestit.

PSD și AUR nu susțin un guvern tehnocrat

În timpul consultărilor, PSD și AUR au transmis că nu vor susține un guvern tehnocrat. PSD a venit la Cotroceni cu propria propunere pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Siegfried Mureșan.

În discuțiile politice au mai fost vehiculate numele lui Alexandru Nazare și Luca Niculescu.

USR a transmis, totodată, că este deschisă să discute și o altă nominalizare în cazul în care președintele ar fi optat pentru un alt candidat.

România, fără Guvern învestit de mai multe luni

Criza politică de la București durează de mai multe luni, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai 2026.

Președintele Nicușor Dan a mai făcut anterior două desemnări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, pe 4 iunie, și Adrian Veștea, pe 14 iunie. Guvernul propus de Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

În prezent, Siegfried Mureșan este candidatul desemnat de președinte. Acesta trebuie să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Nicușor Dan a mai declarat că este convins că România va rămâne pe traseul prooccidental și își va respecta angajamentele, inclusiv cele referitoare la politica fiscală și relația cu finanțatorii externi.