Actualul președinte al Braziliei a sfidat așteptările, tendința regională și presiunile exercitate de administrația de la Washington pentru a câștiga un nou mandat în fruntea țării.

Veteranul stângii braziliene, președintele Luiz Inácio Lula da Silva, a fost reales pentru a patra oară în urma unei campanii electorale extrem de disputate, învingându-l pe rivalul său de dreapta, Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat.

Curtea Electorală Superioară a Braziliei a confirmat rezultatul final – 51,79% din voturi pentru Lula și 48,21% pentru Bolsonaro, dar senatorul conservator a anunțat că refuză să își recunoască înfrângerea și că va contesta rezultatele.

Stânga braziliană bifează mai multe reușite. Victoria lui Lula a contrazis sondajele, precedentele și tendința globală nefavorabilă candidaților aflați la putere, punând în același timp frână valului de victorii electorale ale dreptei din America Latină – în țări precum Chile, Columbia, Honduras și Peru.

Apoi, rezultatul reprezintă și o înfrângfere pentru administrația președintelui american Donald Trump, al cărui Departament de Stat a condus o campanie pentru readucerea familiei Bolsonaro la putere.

Fără precedent

Rezultatul de duminică a reprezentat o răsturnare de situație fără precedent, după ce un val populist i-a adus lui Bolsonaro victoria în primul tur de scrutin, de la începutul lunii, și i-a lăsat pe progresiștii brazilieni în stare de șoc.

În scrutinul de la începutul lunii octombrie, Flávio Bolsonaro a obținut 56,1 milioane de voturi, față de cele 53,8 milioane ale lui Lula – 47,03% față de 45,16% -, plasându-l pe senatorul în vârstă de 45 de ani în poziția de lider.

Lula s-a prăbușit dramatic în postura de challenger: niciodată, de la revenirea democrației în Brazilia în 1985, candidatul clasat pe locul al doilea în primul tur nu reușise să răstoarne situația și să câștige turul al doilea, scrie The Guardian.

Victoria lui Bolsonaro nu venise de nicăieri.

Problemele și soluțiile lui Lula

În ciuda reducerii inegalității și a șomajului în Brazilia, Lula a avut probleme în încercarea de a câștiga simpatia alegătorilor care se confruntă cu costul ridicat de trai, datoriile mari ale gospodăriilor și amenințarea criminalității și a activității tot mai răspândite a bandelor.

Aproape jumătate dintre brazilieni afirmau că situația economică s-a înrăutățit în ultimul an, potrivit unui sondaj Quaest publicat în septembrie, comparativ cu doar 19% care susțineau că economia s-a îmbunătățit.

Lula a luat măsuri pentru a interzice jocurile de noroc online și, pe măsură ce cursa electorală a devenit tot mai strânsă, a extins programele de asistență socială și a propus o nouă reducere a datoriilor pentru familii.

Între cele două tururi, președintele a continuat să anunțe măsuri pentru alegători, precum o plată unică de 5.000 de reali (aproape 1.000 de dolari) pentru fiecare microîntreprinzător și servicii gratuite de transport cu autobuzul în weekend.

Lula și-a exprimat de asemenea prijinul pentru reducerea vârstei de răspundere penală de la 18 la 16 ani pentru cele mai grave infracțiuni, inclusiv omuciderea, jaful soldat cu moartea și violul, printre altele.

În plus, într-un pas important, senatul Braziliei a aprobat un amendament constituțional prin care a redus durata maximă a săptămânii de lucru de la 44 la 40 de ore pe săptămână, fără reducerea salariului.

Atacul lui Bolsonaro

Bolsonaro, asemenea tatălui său, un susținător al dreptului cetățenilor de a se înarma, a exploatat nemulțumirea alegătorilor față de nivelurile cronice de criminalitate și violență din mediul urban.

Subiectul creșterii costului de trai a devenit central în campania senatorului, care a comparat prețurile actuale din supermarketuri cu cele din perioada președinției tatălui său.

Scorul său semnificativ a confirmat prezența unul val conservator major în spcoetatea braziliană. Creștinismul evanghelic s-a extins în toată Brazilia în ultimele decenii, liderii bisericii susținând politicile conservatoare din punct de vedere social promovate de Bolsonaro Sr. și Jr.

Senatorul de dreapta este mai popular în sud, precum și în rândul alegătorilor mai înstăriți și al creștinilor evanghelici.

În acest timp, Lula se bucură de o popularitate mai mare în nord-estul sărac al Braziliei, în rândul alegătorilor cu venituri mici, al catolicilor și al femeilor.

Deși este prezent în politica braziliană de zeci de ani, Bolsonaro a reușit să se prezinte ca un outsider anti-sistem, folosind rețelele sociale mult mai eficient decât rivalul său.

Alții consideră însă că a beneficiat de un ajutor semnificativ: mai multe organizații de monitorizare și grupuri de cercetare au publicat rapoarte în care au susținut că Meta ar fi favorizat campania senatorului.

Controversa s-a amplificat după ce Curtea Electorală din Brazilia a ordonat companiei Meta să nu acorde candidaților un „tratament inegal”, în timp ce compania a calificat acuzațiile drept „false și nefondate”.

O luptă pe rețelele sociale

În săptămânile care au urmat primului tur de scrutin, sondajele au început să arate rezultate tot mai strânse. Bolsonaro a rămas cu un avans de doar câteva fracțiuni de punct procentual.

Progresiștii s-au mobilizat după ce rezultatele primului tur au relevat o rată record de abținere de 21%, mai evidentă în rândul grupurilor care îl susțin pe Lula, precum alegătorii cu venituri mai mici, iar atenția lor s-a concentrat asupra mobilizării.

Milioane de persoane s-au alăturat unui canal de WhatsApp numit „Armata lui Lula”, care trimitea zilnic instrucțiuni pentru viralizarea mesajelor de stânga pe rețelele sociale.

Președintele în exercițiu, în vârstă de 80 de ani, care abia în ultimele zile a intrat în posesia primului său smartphone, a început să posteze pe Instagram și TikTok. Pentru prima dată, audiența digitală a președintelui a depășit-o pe cea a lui Bolsonaro.

Între timp, campania lui Bolsonaro a fost lovită de o serie de scandaluri. Săptămâna trecută, revista braziliană Piauí a afirmat că, în plină criză a pandemiei de coronavirus din 2020, Flávio Bolsonaro a participat la o petrecere pe un vas, alături de prostituate și lobbyiști din domeniul vaccinurilor care sperau să încheie înțelegeri cu guvernul tatălui său.

Pe fondul speculațiilor că o revenire ar fi posibilă, la un miting cu un milion de participanți pe plaja Copacabana din Rio, sâmbătă, activiștii au desfășurat un banner uriaș galben și verde pe care scria: „Vom răsturna scorul!”

Ce rol a jucat Trump în alegeri?

Președintele SUA s-a lăudat în ultima vreme că a ajutat la alegerea multor oameni în America Latină, după ce o serie de candidați de dreapta, aliniați cu Washingtonul, au ajuns la putere.

Casa Albă consideră America Latină o zonă de influență a Statelor Unite, iar administrația Trump dorește în această regiune lideri care să-i susțină politicile, inclusiv în domeniul apărării, securității și comerțului.

Deși Trump nu l-a susținut deschis pe Flávio Bolsonaro, el s-a întâlnit cu senatorul conservator, iar influența sa a fost semnificativă.

Anul trecut, el a denunțat procesul de la Curtea Supremă împotriva aliatului său, Jair Bolsonaro, calificându-l drept o „vânătoare de vrăjitoare” și a impus taxe vamale extraordinare de 50% importurilor braziliene, ca represalii pentru ceea ce el a numit persecuție politică.

Brazilia, o țară bogată în petrol și care deține a doua cea mai mare rezervă mondială de minerale din categoria pământurilor rare, este singura țară mare din America de Sud care nu este condusă de un lider de dreapta, Lula preferând relațiile bune cu China.

Flávio Bolsonaro promisese să alinieze Brazilia mai strâns cu Washingtonul, în timp ce Lula avertizase SUA să nu se amestece în alegeri și insistase că Brazilia „nu va fi niciodată curtea din spate a nimănui”.

De asemenea, Lula s-a prezentat drept apărătorul țării împotriva planurilor „coloniale” ale lui Trump.

Victoria sa, spun analiștii, consolidează o politică externă multilaterală și o abordare pragmatică a relațiilor cu SUA, China și Rusia.

El a respins invitațiile de a se alătura controversatei coaliții de țări din America Latină care desfășoară operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri alături de Pentagon, ceea ce ar fi dus la o implicare mult mai mare a SUA pe teritoriul brazilian.

Ce urmează

Bolsonaro contestă rezultatul indicând spre o decizie luată duminică seara de un judecător al Curții Supreme numit de Lula, prin care s-a prelungit votarea cu două ore din cauza unor presupuse nereguli legate de transportul alegătorilor.

El a declarat că va solicita anularea rezultatului.

Comentatorii cred însă că amploarea înfrângerii – Bolsonaro fiind cu peste 4 milioane de voturi în urma lui Lula – face ca eforturile sale de a anula scrutinul să aibă puține șanse de succes.

Cererea sa este, de asemenea, subminată de faptul că echipa sa de campanie a solicitat, la rândul său, prelungirea votului din cauza ploilor torențiale din sudul țării, o regiune cu orientare conservatoare.

Cu toate acestea, refuzul lui Bolsonaro de a recunoaște înfrângerea ar putea declanșa un val de proteste într-o țară în care încrederea în sistemul electoral și în independența justiției a fost pusă la grea încercare în ultimii ani, spun observatorii, scrie Reuters.

Jair Bolsonaro a aruncat Brazilia într-o profundă criză democratică după alegerile din 2022, când susținătorii săi au luat cu asalt clădirile guvernamentale în semn de protest împotriva rezultatului. Ulterior, el a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea unei lovituri de stat.

Un mandat dificil pentru Lula

În continuare, Lula, un fost muncitor metalurgist, care a fost figura dominantă a stângii braziliene încă de la prima sa candidatură la președinție în 1989, se confruntă cu cel mai dificil context politic de la preluarea primului mandat, în 2003.

Noul său mandat, care urmează să înceapă pe 5 ianuarie 2027, va debuta pe fondul unor constrângeri semnificative atât pe plan intern, cât și pe plan extern, inclusiv al ostilității din partea președintelui american.

Pe lângă provocarea de a uni o țară atât de profund polarizată, Lula va trebui să guverneze alături de cel mai de dreapta Congres din era democratică a Braziliei.

Partidul Liberal (PL) al lui Bolsonaro a fost formațiunea care a înregistrat cele mai mari câștiguri în urma alegerilor.

Lula a promis că va reduce decalajul dintre polii politici opuși ai Braziliei printr-un „nou mod de a guverna”, adăugând într-o transmisiune live pe WhatsApp înainte de alegeri că „această țară nu va mai fi niciodată la fel”.

Deși a oferit puține detalii cu privire la ceea ce ar implica acest nou mod de guvernare, el a insistat că va „rămâne ferm în lupta pentru o țară mai justă, cu oportunități pentru toți și politici orientate către nevoile populației”.

Cu un Congres în mare parte ostil, această luptă s-ar putea dovedi mult mai dificilă decât în cele trei mandate anterioare, au avertizat analiștii, relatează hotnews.ro.

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