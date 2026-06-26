Statele Unite acuză Iranul că a atacat, joi seara, o navă în Strâmtoarea Ormuz, forțând suspendarea evacuării marinarilor rămași la bord și demonstrând că își păstrează capacitatea de a perturba traficul prin această rută maritimă strategică, în pofida acordului încheiat săptămâna trecută cu Washingtonul. În urma incidentului, prețul petrolului a crescut cu 2%, relatează CNN.

Un oficial american a declarat pentru CNN că nava a fost atacată de o dronă iraniană, însă nu a oferit alte detalii. Primele informații apărute joi seara vorbeau de un proiectil „de origine necunoscută”.

Deși Iranul nu și-a asumat responsabilitatea, atacul de joi a avut loc la câteva ore după ce puternicul Corp al Gardienilor Revoluției Islamice de la Teheran a avertizat că navelor li se va garanta trecerea în siguranță doar pe rutele aprobate de Iran, contestând afirmația administrației Trump potrivit căreia strâmtoarea este din nou liberă și deschisă navigației.

Noul atac, primul raportat de când Statele Unite și Iranul au semnat săptămâna trecută un memorandum pentru un acord de pace, a determinat o creștere a prețurilor mondiale ale petrolului și a avut loc în timp ce secretarul de stat Marco Rubio încerca să convingă statele din Golf, care privesc cu scepticism concesiile făcute de Washington, de avantajele acestora.

Atacul a dus la suspendarea misiunii de evacuare a navelor din Golful Persic

United Kingdom Maritime Trade Operations, organizația care monitorizează traficul maritim din regiune, declarase anterior că nava cargo a fost lovită în partea tribord de un proiectil de origine necunoscută, iar puntea de comandă a fost avariată. Nu au fost raportate victime.

Navelor li s-a recomandat să tranziteze zona cu prudență și să raporteze orice activitate suspectă.

Atacul a obligat Organizația Maritimă Internațională (IMO) din cadrul ONU să suspende misiunea de evacuare a sute de nave și a peste 11.000 de marinari rămași blocați în regiunea Golfului Persic de la izbucnirea războiului.

„Am reiterat întotdeauna că siguranța marinarilor rămâne prioritatea absolută”, a declarat într-un comunicat Arsenio Dominguez, secretarul general al IMO. „Prin urmare, pentru a asigura o abordare coordonată și siguranța navigației, planul de evacuare va fi suspendat până când vom avea o imagine mai clară a situației”, a subliniat acesta.

Misiunea de evacuare începuse abia în ultimele zile, după semnarea memorandumului de înțelegere dintre Washington și Teheran.

Zeci de nave începuseră să treacă prin Strâmtoarea Ormuz zilnic

Dominguez a precizat că nava atacată nu opera în cadrul programului de evacuare al IMO și a adăugat că incidentul evidențiază necesitatea ca eforturile de evacuare să poată continua fără ca marinarii să fie expuși riscurilor.

În această săptămână, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a atins cel mai ridicat nivel de la începutul războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie prin atacuri concertate ale SUA și Israelului.

Datele MarineTraffic indică 70 de traversări prin strâmtoare miercuri. Majoritatea acestor nave au folosit o rută care urmărește coasta Omanului, a precizat organizația de monitorizare maritimă.

După atac, Organizația pentru Administrarea Rutelor Maritime din Golful Persic – agenția înființată recent de Teheran pentru administrarea strâmtorii – a declarat că nu mai poate garanta tranzitul în siguranță. „Consecințele utilizării unor rute neautorizate vor reveni proprietarului, operatorului și comandantului navei”, a transmis agenția într-un mesaj publicat pe X.

Iranul joacă tare la masa negocierilor

Acordul actual dintre Washington și Teheran include angajamentul de a redeschide, pentru o perioadă de 60 de zile, această cale navigabilă fără perceperea de taxe de trecere și a dus deja la ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Însă memorandumul, alcătuit din 14 puncte, conferă totodată Iranului un rol oficial în supravegherea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz, alături de Oman.

În timpul războiului, Teheranul a început să perceapă taxe de trecere navelor care doreau să tranziteze strâmtoarea, practică pe care administrația Trump a promis că nu o va accepta în cadrul unui acord de pace pe termen lung.

„Realitatea este că nicio țară din lume nu are dreptul să perceapă taxe pentru utilizarea căilor navigabile internaționale, iar aceasta nu va fi niciodată o condiție acceptabilă în cadrul vreunui acord”, a declarat Rubio joi, la reuniunea Consiliului de Cooperare al Golfului desfășurată în Bahrain.

După o întâlnire avută mai devreme în cursul acestei săptămâni cu președintele Parlamentului iranian, ministrul de externe al Omanului a afirmat că cei doi au „reafirmat angajamentul față de dreptul internațional și față de asigurarea unei treceri sigure fără taxe”.

Negocierile dintre SUA și Iran continuă

Însă Teheranul, care contestă faptul că această cale navigabilă este în ape internaționale, a evocat anterior posibilitatea de a percepe, împreună cu Omanul, un fel de taxă pentru servicii, și nu o taxă de trecere propriu-zisă.

„Îi puteți spune taxă de trecere, îi puteți spune taxă pentru servicii, îi puteți spune cum doriți. Este doar un joc de semantică”, a respins Rubio orice sugestie în acest sens.

Semnarea acordului săptămâna trecută a făcut ca prețurile mondiale ale petrolului să scadă la cel mai redus nivel de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Atacul de joi a provocat însă o ușoară creștere, iar cotația Brent – reperul internațional – a închis ședința de tranzacționare în urcare cu 2%, la 74 de dolari pe baril.

Memorandumul are scopul de a opri luptele, de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și de a oferi Iranului un sprijin economic în schimbul angajamentului că nu va dezvolta niciodată arme nucleare. Totuși, documentul lasă pentru negocieri intense, desfășurate pe parcursul a 60 de zile, detalii esențiale, precum viitorul programului nuclear al Teheranului și al stocurilor sale de uraniu îmbogățit.

Rubio a declarat miercuri că aceste negocieri tehnice vor avea loc la nivel de experți, prin intermediul unor grupuri de lucru dedicate mai multor domenii, inclusiv energiei nucleare și sancțiunilor, urmând să înceapă la 30 iunie, transmite hotnews.ro.