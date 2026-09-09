Prețul petrolului Brent a depășit miercuri pragul simbolic de 100 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele peste șase săptămâni.

Este pentru prima dată din 24 iulie când petrolul Brent trece de acest nivel, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, care amplifică temerile privind aprovizionarea cu petrol din regiune, notează Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,01 dolari, respectiv 2,05%, până la 99,93 dolari pe baril la ora 08:02 GMT, după ce au atins anterior 100,19 dolari. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,49 dolari, sau 1,60%, ajungând la 94,52 dolari pe baril.

Prețul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 25% de la începutul lunii august, în condițiile în care speranțele privind o soluționare permanentă a conflictului dintre SUA și Iran, care durează de șase luni, se estompează.

De la izbucnirea războiului dintre Iran și Israel, pe 28 februarie, prețul petrolului Brent a urcat cu până la 126,41 dolari pe baril, nivel atins pe 30 aprilie.

Noi atacuri între americane în Iran

Armata americană a anunţat marţi că a distrus cinci nave petroliere în regiunea Golfului, ca represalii pentru atacurile Gardienilor Revoluţiei iraniene împotriva unei nave a armatei americane în ultimele două zile, relatează AFP.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) "a distrus cinci nave care transportau ţiţei iranian, pe 8 septembrie, după ce Corpul Gardienilor Revoluţiei a vizat în două rânduri o navă a Marinei americane cu rachete balistice în ultimele două zile", se arată într-un comunicat, potrvit Agerpres.

Atacurile au atras ameninţări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al SUA, transmite CNN. Armata iordaniană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice, în timp ce celelalte două au căzut în zone nepopulate. Nu au fost raportate victime, a precizat armata.

Textul afirmă că nava americană a „dejucat” aceste atacuri şi că niciun militar american nu a fost rănit.

Agenţia iraniană Tasnim anunţase cu puţin timp înainte un „atac cu rachetă” împotriva unui „mic petrolier iranian”, la câţiva kilometri de această insulă iraniană din Golf.

Armata americană acuză aceste nave că „iau parte la o reţea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanţa” Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, precum şi pe susţinătorii săi din regiune.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat marţi că Statele Unite vor continua aceste atacuri.

„Iranul continuă să încerce să lovească nave de război americane şi, de fiecare dată când o fac sau încearcă să o facă, vor pierde petroliere, şi cred că veţi vedea acest lucru din nou astăzi", a declarat el jurnaliştilor în timpul unei vizite în Columbia.

La scurt timp după anunţul american, Gardienii Revoluţiei au avertizat că vor „viza” tancuri petroliere din Kuweit şi Bahrein, somând echipajele să îşi „părăsească navele imediat”, potrivit agenţiei oficiale IRNA. De asemenea, ei au atacat miercuri o bază militară a Statelor Unite din Iordania, scrie știrileprotv.ro.