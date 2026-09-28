Ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, a declarat că „Statele Unite au încredere deplină în democrația din România” și că sistemul politic românesc este cel care trebuie să își rezolve problemele interne.

Prezent la Constanța, șeful misiunii diplomatice americane de la București a fost întrebat despre materialul în care Wall Street Journal o acuză pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, că a dat de înțeles că americanii au fost implicaţi în demiterea lui Bolojan, în martie, la o cină la Atena cu oficiali americani și greci.

„Noi am afirmat, încă de la începutul problemelor interne, din acest guvern, că Statele Unite au încredere deplină în democrația din România că va rezolva această provocare și altele care vor apărea, că asta este o problemă pe care România trebuie să o rezolve pe cont propriu. Aveți în vedere că democrația poate fi complicată. De fapt, în unele cazuri, este concepută să fie complicată, dar este, de departe, cel mai bun sistem pe care îl avem”, a declarat Darryl Nirenberg, conform imaginilor difuzate luni de Digi24.

După articolul din publicația americană, G4Media a scris că liderul PSD a fost filmat alături de ambasadoarea Guilfoyle, pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București. Sorin Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.

Explicațiile oferite de liderul PSD

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, despre miza întâlnirii pe care a avut-o cu ambasadoarea Guilfoyle.

El a susținut că a discutat cu șefa misiunii diplomatice americane de la Atena despre rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze.

„Un rol de tranzit. Atât”, a spus Grindeanu.â

O reacție pe acest subiect a avut și ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a declarat luni că Guilfoyle a făcut acea vizită în martie pentru un eveniment al mediului privat de afaceri, nu pentru vreo negociere cu statul român.