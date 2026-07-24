NATO a reacționat, vineri, după ce România a doborât o dronă în Buzău și menționează că alianța „e pregătită și capabilă să reactioneze la orice potențiale amenințări aeriene”.

Elena Pozdîrcă
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„În dimineața zilei de 24 iulie 2026, două F-16 românești de la Baza Aeriană Feteși și două Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu s-au ridicat de la sol, sub comanda și controlul NATO, pentru a identifica un vehicul aerian fără pilot, necunoscut, care zbura în apropierea spațiului aerian românesc”, a declarat NATO într-un comunicat.

NATO menționează că drona a fost identificată rapid, iar după ce a pătruns în spațiul aerian românesc, aeronavele NATO au primit aprobarea de a o intercepta și neutraliza. La scurt timp, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian al României.

„Acest efort multinațional combinat subliniază modul în care NATO este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24/7, pentru a ne proteja teritoriul și oamenii”, se mai menționează în comunicatul NATO.

O dronă de luptă a fost doborâtă, vineri, de un avion românesc de vânătoare F-16 la nici 90 de kilometri de centrul Bucureștiului. 

Este primul caz de acest fel petrecut în România și conform șefului Armatei, al patrulea din Europa de când a început războiul din Ucraina.

S-a întâmplat în zona localității Padina, din județul Buzău, după ce drona venită dinspre Marea Neagră a zburat în jur de 200 de kilometri prin spațiul nostru aerian. Avioane italiene, care fac politie aeriană la noi, au încercat în prealabil să o doboare, dar fără succes. Oficial, nu se știe cui i-a aparținut și nici dacă avea încărcătură explozivă, scrie știrileprotv.ro.

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