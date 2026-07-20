Peste 400 de drone au fost lansate în noaptea de duminică spre luni asupra regiunii Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, afirmând că „cea mai mare parte” a aparatelor a fost doborâtă.

„În intervalul 20:30 şi 05:00 dimineaţa, peste 400 de drone inamice s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Cea mai mare parte dintre ele a fost neutralizată de forţele de apărare antiaeriană în timp ce se aflau încă departe de oraş. Optzeci şi cinci de drone au fost distruse pe măsură ce se apropiau de Moscova”, a scris primarul Serghei Sobianin pe Telegram, relatează Agerpres.

„Şase persoane cu arsuri provocate de o explozie, de gravitate diferită, au fost transportate la spitalul din Domodedovo (la sud de Moscova)", a anunţat instituţia spitalicească pe Telegram, fără să precizeze dacă rănile erau sau nu legate de atacul cu drone, potrivit AFP.

În Domodedovo, o suburbie a Moscovei, se află unul din aeroporturile internaţionale ale capitalei ruse.

Guvernatorul regional, Andrei Vorobiov, a comunicat că există pagube la Domodedovo, Podolsk şi Odinţovo, menţionând reşedinţe private şi infrastructuri civile avariate în urma căderii fragmentelor de drone doborâte.

„Potrivit informaţiilor preliminare, o persoană a fost rănită la Domodedovo în urma unui incendiu izbucnit într-o locuinţă privată, iar o alta pe autostrada M-4, unde o dronă a căzut lângă un vehicul", a adăugat el, fără a preciza dacă sunt noi răniţi sau dintre cei figurând în bilanţul anunţat de primarul Sobianin.

Aceste lovituri intervin în timp ce capitala ucraineană Kiev a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de „cel mai important atac cu rachete balistice", potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, care a informat despre o persoană ucisă şi alte 16 rănite.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei, indicând că vizează în special infrastructurile de hidrocarburi pentru a încerca să diminueze capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război, relatează digi24.ro.

Citeste si : Ucraina lovește din nou în spatele frontului: un depozit de petrol din Rusia, atacat pentru a treia oară, iar explozii și pene de curent au fost raportate în Crimeea ocupată - VIDEO