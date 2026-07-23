Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi că SUA sunt gata în continuare să joace un „rol constructiv” în a ajuta să se pună capăt războiului în Ucraina, după discuţii cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, purtate în marja unei reuniuni a Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la Manila, în Filipine.

În declaraţii după întâlnirea cu Lavrov, Marco Rubio a spus că preşedintele Donald Trump a dat clar de înţeles că SUA sunt pregătite să ajute la facilitarea încheierii unui „război fără sens” dacă se va ivi ocazia, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Secretarul de stat american a spus că Washingtonul a transmis acest mesaj Moscovei, refuzând totuşi să caracterizeze poziţia Rusiei în timpul discuţiilor de joi.

„Am avut o conversaţie bună, o convorbire deschisă”, a spus Rubio despre întâlnirea sa cu omologul său rus, adăugând că nu va intra în detalii despre ce s-a discutat.

„Statele Unite, preşedintele (Donald Trump) au spus clar că... suntem pregătiţi să jucăm un rol constructiv în a pune capăt unui război fără sens şi suntem gata să facem acest lucru”, a reiterat Rubio.

Mesajul lui Lavrov

La rândul său, Lavrov „a reafirmat disponibilitatea Rusiei pentru o soluţionare politică şi diplomatică a conflictului”, după cum se arată într-un comunicat al ministerului rus de externe, şi i-a transmis lui Rubio că Moscova rămâne angajată faţă de propunerile făcute de preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump în cadrul întâlnirii lor din august 2025 în Alaska.

Conflictul provoacă pierderi grele, a afirmat Rubio, evidenţiind decesele civililor şi atacurile ruseşti asupra Kievului. Atât Rusia, cât şi Ucraina au motive să pună capăt războiului, dar provocarea principală rămânea găsirea unei soluţii „pe care ambele părţi să o poată accepta”, a adăugat el.

„Cred că este un război foarte sângeros”, a remarcat Rubio.

„Cred că ambele părţi trebuie să fie interesate în a pune capăt conflictului. Aceasta este provocarea: să se ajungă la o soluţie pe care ambele părţi să o poată accepta, iar noi am încercat şi vom continua să încercăm să vedem dacă putem găsi un compromis care să ducă la acest rezultat”, a spus secretarul de stat american, scrie digi24.ro.