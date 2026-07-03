Primele imagini cu sicriul fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, au fost făcute publice vineri, la Teheran, înainte de începerea ceremoniilor funerare de amploare. Sicriul, acoperit cu drapelul Iranului, a fost depus în complexul religios Grand Mosalla, unde mii de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Autoritățile iraniene au pregătit un amplu dispozitiv de securitate și estimează că milioane de persoane vor participa la ceremoniile funerare. Președintele Iranului a făcut apel la o mobilizare masivă a populației, îndemnând cetățenii să ia parte la funeralii pentru a demonstra unitatea și solidaritatea națională, transmite Reuters.

Ceremoniile funerare se vor desfășura pe parcursul a șase zile și vor include procesiuni în Teheran și Qom, precum și în orașele sfinte șiite Najaf și Karbala din Irak.

Înmormântarea este programată pentru 9 iulie, la Mashhad, orașul natal al lui Ali Khamenei și unul dintre cele mai importante centre religioase șiite.

La funeralii sunt așteptate delegații oficiale din peste 100 de țări. Evenimentele se vor desfășura în condiții de securitate sporite, pe fondul tensiunilor regionale și al temerilor privind posibile incidente.

Când a fost ucis Ayatollahul Ali Khamenei?

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis la începutul lunii martie, în timpului primului val de atacuri aeriene desfășurat de SUA și Israel. El a fost cea mai înaltă autoritate a Iranului din 1989. Israelul l-a considerat mult timp o forţă destabilizatoare în Orientul Mijlociu, invocând sprijinul său pentru reţeaua de aliaţi militanţi ai Iranului, inclusiv Hamas din Palestina şi Hezbollah din Liban.

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