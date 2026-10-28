Garda Civilă spaniolă a filmat din elicopter și a furnizat presei internaționale imagini cu urmările accidentului feroviar ce a avut loc miercuri dimineață la 150 kilometri sud de Madrid.

În filmare se văd vagoane ale ambelor trenuri căzute de o parte și de alta a terasamentului, unele dintre ele distruse în mare parte.

De asemenea, pe câmpul din jur se văd zeci de mașini de pompieri, ambulanțe și alte vehicule aduse de forțele de intervenție.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului din Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a declarat la postul spaniol Antena3 că „toți răniții au fost scoși din vagoane și se procedează la recuperarea cadavrelor”.

Potrivit autorităților, mai multe echipaje de pompieri, trei elicoptere și două unități mobile de terapie intensivă (UTI) au intervenit la fața locului.

Potrivit bilanțului de la ora publicării acestui articol citat de Antena3 Spania, cel puțin 50 de oameni au murit și 179 au fost răniți după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit.

Peste 500 de pasageri se aflau în trenurile de mare viteză AVE și Iryo, implicate în accidentul de miercuri, pe linia Madrid-Sevilla. Ciocnirea dintre cele două a avut loc la o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, scrie hotnews.ro.

Spania, zguduită de o tragedie feroviară: zeci de morți și aproape 200 de răniți

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, ceea ce a dus la suspendarea traficului pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul țării, a anunțat miercuri operatorul feroviar Adif, potrivit Reuters.

Bilanțul deceselor, în creștere

Bilanțul tragediei feroviare din Spania a crescut la 46, anunță Protecția Civilă din Spania, citată de mai multe publicații spaniole. Sunt totodată 179 de răniți, potrivit televiziunii spaniole Antena3.com.

„Va fi o tragedie de proporții”

Ministrul Sănătății, Mónica García, a declarat la TVE că nu dispune de un număr total al deceselor sau al răniților, dar a oferit regiunii Castilla-La Mancha tot sprijinul posibil pentru transferul acestora la spitalele din Madrid.

„Nu avem o cifră, dar va fi o tragedie de proporții”, a afirmat ea, potrivit El Pais .

Sunt sau nu moldoveni printre victimele accidentului feroviar din Spania? Precizările MAE de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, până în prezent, Ambasada țării noastre la Madrid nu a primit solicitări de asistență consulară în urma gravului accident feroviar produs în apropierea localității Urda, provincia Toledo, Spania.

Potrivit MAE, misiunea diplomatică este în contact cu autoritățile spaniole competente pentru a verifica dacă printre persoanele afectate de accident se numără cetățeni ai Republicii Moldova.

Operațiunile de salvare și acordare a asistenței medicale sunt în desfășurare, iar autoritățile continuă să gestioneze situația de la fața locului.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial.

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Sursă video: The Guardian