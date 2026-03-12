Toate bazele americane trebuie închise imediat în regiune şi aceste baze vor fi atacate, a declarat joi noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, în primul mesaj transmis de la numirea sa în această calitate, informează Reuters şi EFE, scrie digi24.ro.

El a cerut totodată ca strâmtoarea Ormuz să rămână în continuare închisă ca instrument de presiune asupra duşmanului.

Canalul oficial de Telegram al noului ayatollah anunţase anterior că „primul mesaj de la Eminenţa Sa Ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Liderul Suprem al Revoluţiei Islamice, va fi publicat în câteva minute”.

Canalul Telegram menţiona că mesajul va aborda subiecte legate de „liderul martir al revoluţie”, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacului israeliano-american din 28 februarie, de „rolul şi îndatoririlor poporului, forţelor armate, organelor executive, frontului de rezistenţă, precum şi al ţărilor din regiune şi de modul de a se comporta cu inamicii”.

Potrivit agenţiei de ştiri Tasnim, mesajul urma să aibă şapte secţiuni principale.

Declarație citită la tv

Într-o declaraţie citită la televiziune, Mojtaba Khamenei - despre care se ştie că a fost rănit în atacurile americano-israeliene din prima zi a războiului - a făcut apel la unitatea poporului şi la participarea la Ziua Quds. Această zi este un eveniment anual destinat protestelor la adresa controlului israelian asupra Ierusalimului prin care se exprimă solidaritatea cu poporul palestinian.

„Frontul de rezistenţă este o parte integrantă a valorilor revoluţiei islamice”, a afirmat el.

„Iranul nu se va abţine să răzbune sângele martirilor săi”, a avertizat Mojtaba Khamenei în declaraţia citită la televizor.

Noul lider suprem a declarat că ţara sa va cere „despăgubiri de la duşmanii săi sau le va distruge bunurile în consecinţă”.

Mojtaba Khamenei a fost ales noul Lider Suprem al Republicii Islamice duminică dimineaţa devreme de către Adunarea Experţilor, marcând a treia schimbare de conducere în istoria de 47 de ani a Republicii Islamice, după Ali Khamenei şi Ruhollah Khomeini.

El îi succede tatălui său, Ali Khamenei, ucis sâmbătă, 28 februarie, în atacurile Statelor Unite şi Israelului.