Într-o serie de dezvăluiri pentru publicația GQ Magazine, ducele de Sussex a spus că, cităm, "unii oameni nu vor ca lucrurile să se rezolve. Eu vreau."

Mai mult, a adăugat că cel mai important lucru în acest moment este să lase trecutul în urmă. Purtătorul său de cuvânt a precizat că aceste comentarii nu au făcut referire la fratele și tatăl lui, ori la vreun alt membru al familiei.

Relația lui Harry cu rudele britanice s-a deteriorat de la începutul lui 2020, când prințul și soția lui, Meghan, au decis să se stabilească în California și să renunțe la rolul din monarhie.

Între timp, s-au mutat înapoi în Regatul Unit, alături de cei doi copii ai lor. Într-un documentar, Harry a vorbit despre ceea ce a descris drept "un nivel uriaș de prejudecăți inconștiente" în sânul familiei sale.