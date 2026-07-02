Una dintre problemele cele mai complexe din robotică rămâne... atingerea. O echipă de cercetători de la Universitatea Oxford încearcă să demonstreze acest lucru cu ajutorul unei mâini robotice dotate cu senzori tactili.

Experimentul arată cum roboții pot manipula obiecte, dar întâmpină dificultăți atunci când trebuie să reproducă finețea și controlul mâinii umane.

Senzorii transformă contactul fizic în date și indică exact unde este aplicată presiunea și dacă obiectul este stabil sau nu. Cercetătorii spun că, deși inteligența artificială a avansat rapid în ultimii ani, lipsa simțului tactil rămâne o barieră majoră.

Fără această capacitate, roboții nu pot adapta în timp real forța și mișcările, ceea ce face dificilă realizarea unor sarcini simple.