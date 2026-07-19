Organe imprimate 3D, crioterapie, laboratoare secrete și chiar fructe modificate genetic. Sunt doar câteva dintre proiectele pe care, potrivit unei investigații publicate de tabloidul britanic The Sun, le finanțează Vladimir Putin. Publicația susține că toate fac parte dintr-un program de circa 25 de miliarde de dolari, prin care liderul de la Kremlin încearcă să-și prelungească viața și, în cele din urmă, să atingă nemurirea.

„În trecut, oamenii trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre la 70 de ani ești încă un copil. Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în permanență și oamenii pot rămâne tineri și în final să ajungă la nemurire.”

Această discuție dintre cei trei lideri a avut loc în toamna lui 2025. Vladimir Putin le vorbea lui Xi Jinping și Kim Jong-un despre nemurire. Publicația britanică The Sun a săpat mai adânc și a descoperit cum vrea liderul de la Kremlin să-și prelungească viața.

Richard DEARLOVE, FOST DIRECTOR MI6: „Există informații potrivit cărora Putin are permanent la dispoziție o adevărată clinică privată, care îl însoțește oriunde se află. Dacă ar fi într-adevăr un om perfect sănătos, ar avea nevoie de atâția medici în jurul lui?”

Potrivit investigației, Moscova a alocat zeci de miliarde de dolari pentru un program național dedicat combaterii îmbătrânirii. Cercetările includ terapii genetice, imprimarea 3D a țesuturilor și organelor umane, dar și creșterea unor organe în porci modificați genetic, pentru viitoare transplanturi. Programul este coordonat inclusiv de Maria Voronțova, fiica lui Vladimir Putin și medic endocrinolog.

Richard DEARLOVE, FOST DIRECTOR MI6: „Este o iluzie frumoasă. Mulți oameni aflați în poziții de putere și-ar dori să rămână acolo la nesfârșit. Dar este ceva ușor ridicol în faptul că Putin are astfel de gânduri. El este muritor."

Reporterii The Sun scriu că o parte dintre cercetări s-ar desfășura într-un complex științific de lângă Soci, unde sunt studiate animale cu o rezistență neobișnuită la îmbătrânire și cancer. În același timp, oamenii de știință încearcă să dezvolte tratamente care să încetinească degradarea celulelor și să permită înlocuirea organelor afectate.

Eric BOULANGER, EXPERT ÎN BIOLOGIA ÎMBĂTRĂNIRII: „Îmbătrânirea este un proces care afectează întregul organism – toate celulele, moleculele, țesuturile și organele. Nu putem spune pur și simplu: înlocuim acest organ sau acel țesut și rezolvăm problema.”

Liderul de la Kremlin este cunoscut și pentru interesul față de terapii neconvenționale. Investigația amintește de băile în sânge de cerb, despre care Putin ar crede că îi îmbunătățesc sănătatea, dar și de căpșunile modificate genetic, cultivate special pentru un conținut ridicat de antioxidanți.

Joao PEDRO DE MAGALHAES, PROFESOR DE BIOGERONTOLOGIE MOLECULARĂ: „Este firesc să încercăm să trăim mai sănătoși și mai mult. Dar îmbătrânirea afectează întregul organism. Astăzi nu există o metodă prin care acest proces să poată fi oprit."

Cercetările privind încetinirea îmbătrânirii se desfășoară în multe țări, însă până în prezent nu există dovezi că oamenii de știință au descoperit o metodă care să prelungească radical viața sau să transforme nemurirea într-o posibilitate reală.