Peste 400 de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga, în cel mai mare protest din istoria modernă a Cehiei. Oamenii sunt contra planurilor guvernului de a schimba modul în care sunt finanțate televiziunea și radioul public. Ei se tem că cele două instituții media vor deveni vulnerabile la presiuni politice și la controlul puterii. Manifestația a fost și un semnal de nemulțumire față de politicile premierului ceh.

Zeci de mii de oameni au umplut parcul Letná din Praga. Cu steaguri și pancarte în mâini, au cerut guvernului să renunțe la planurile care, în opinia lor, pun în pericol independența presei publice. Mulți au venit din alte orașe, cu trenul și autobuzul, pentru a-și face auzită vocea.

„-De ce ați venit astăzi la Letná?

-Pentru că vreau să susțin libertatea presei și cred că este important să ne exprimăm deschis, pentru ca guvernul să știe ce gândim.

-Pentru că ne-am săturat.

-Nu mai este vorba doar despre taxe. Acela a fost doar începutul.

-Pentru mine, este în primul rând un protest împotriva guvernului în ansamblu.”

Scânteia nemulțumirii este reforma propusă de guvern. Cabinetul vrea să renunțe la taxele lunare plătite de populație pentru televiziunea și radioul public și să transfere finanțarea celor două instituții în bugetul de stat. Proiectul prevede și reducerea finanțării cu aproximativ 15 la sută. Protestatarii se tem că, astfel, guvernul va putea influența mai ușor redacțiile, iar jurnaliștii vor fi mai vulnerabili în fața presiunilor politice.

„Pentru mine, presa înseamnă libertate, iar faptul că cineva încearcă să controleze această libertate este inacceptabil. De aceea sunt aici astăzi.”

Nemulțumirea a crescut după ce parlamentul a trecut proiectul de prima lectură în urma unei ședințe nocturne, în care dezbaterea opoziției a fost scurtată. Premierul Andrej Babiš respinge acuzațiile protestatarilor. El susține că reforma nu urmărește să aducă televiziunea și radioul public sub controlul guvernului, ci doar să schimbe un sistem de finanțare pe care îl consideră învechit. Babiš afirmă că independența editorială a celor două instituții va fi păstrată.

„Nu cred că este greșit să fie reformat într-un fel sistemul de finanțare, inclusiv cel al taxelor pentru serviciile publice de radio și televiziune. Dar este foarte greșit ca acest lucru să fie făcut fără dezbateri și fără consultarea specialiștilor. Iar toată această situație ridică semne de întrebare.”

Protestatarii nu au criticat doar reforma presei. Ei și-au exprimat nemulțumirea și față de politicile guvernului în domeniul securității, justiției și culturii, precum și față de partenerii de coaliție ai lui Babiš. Organizatorii au estimat participarea la aproximativ 400 de mii de persoane, iar poliția a confirmat că a fost cea mai mare manifestație din istoria Republicii Cehe de la înființarea sa, în 1993.