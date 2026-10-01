Protestele liceenilor iau amploare în Franța, unde sute de oameni au fost reținuți, iar zeci de polițiști și elevi au fost răniți. Astăzi, protestatarii au început să blocheze din nou instituțiile de învățământ, cerând condiții de studii mai bune. Guvernul francez este pus în dificultate chiar în ziua în care prezintă proiectul bugetului pentru 2027.

În Lyon, Lille și în localitățile din jurul Parisului, elevii au revenit în fața liceelor încă de dimineață. Sindicatele studențești au cerut blocarea tuturor liceelor și universităților, după ce mișcarea de protest s-a extins ieri la 356 de instituții.

Bilanțul a fost unul fără precedent pentru această mobilizare. 625 de persoane au fost reținute, iar 83 de polițiști și jandarmi au fost răniți, potrivit ministrului de Interne. În mai multe orașe au fost incendiate pubele, ridicate baricade și aruncate obiecte spre forțele de ordine.

La Lille, poliția a folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au blocat accesul într-un liceu. La Strasbourg au fost incendiate pubele, iar la Nisa au fost incendiate biciclete electrice.

De la începutul protestelor, peste o sută de elevi și angajați din sistemul de învățământ au fost răniți. Ministrul Educației spune că 34 dintre victime sunt membri ai personalului - o situație pe care o califică drept fără precedent. Tinerii cer mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate, clădiri renovate și condiții mai bune de studiu. Mișcarea are însă și o puternică miză politică. Guvernul îl acuză pe partidul de stânga radicală Franța Nesupusă că încurajează protestele și violențele. Președintele Emmanuel Macron le-a cerut politicienilor să nu legitimeze violența, dar a recunoscut că nemulțumirile tinerilor trebuie ascultate.