Mii de oameni au protestat aseară, la Tirana, împotriva unui proiect imobiliar de lux care urmează să fie construit într-o zonă protejată și care este asociat cu ginerele lui Donald Trump.

Protestele au început în urmă cu 105 zile și s-au transformat într-o amplă mișcare antiguvernamentală. Manifestanții cer demisia premierului Edi Rama și au scandat „Albania cere revoluție”.

La protest au venit și membri ai diasporei albaneze, care s-au întors în țară special pentru manifestație. Proiectul este planificat pe coasta Adriaticii și vizează o insulă abandonată, dar și o zonă de coastă din apropiere. Guvernul susține că investiția ar contribui la dezvoltarea turismului de lux și ar sprijini parcursul european al Albaniei.

De cealaltă parte, proiectul este contestat de activiști de mediu, organizații civice și opozanți ai guvernului socialist.