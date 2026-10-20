Protestele antiguvernamentale din Albania au intrat în a doua săptămână, iar confruntările violente dintre tineri și poliție s-au soldat cu cel puțin 300 de răniți, dintre care aproape 190 de polițiști. Premierul Edi Rama a promis câte 2.500 de euro pentru fiecare polițist aflat în prima linie, o decizie care a alimentat și mai mult controversa din jurul intervențiilor forțelor de ordine. Vă avertizăm că urmeaza imagini care vă pot afecta emoțional.

Focuri de artificii, explozii și nori de fum au acoperit străzile din Tirana, în timp ce tinerii au aruncat cu pietre și dispozitive incendiare spre cordoanele de poliție.

Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. În mai multe zone, confruntările au degenerat în acte de vandalism, iar clădiri guvernamentale și sedii ale unor instituții au fost atacate.

Intervenția poliției a dus la arestări și la noi acuzații privind folosirea excesivă a forței. Premierul Edi Rama a anunțat că polițiștii aflați în prima linie vor primi câte 2.500 de euro. Guvernul susține că aceștia au fost expuși unor riscuri în timpul confruntărilor. Decizia a stârnit însă controverse, mai ales în contextul acuzațiilor că unii protestatari ar fi fost bătuți sau reținuți fără probe suficiente.

În stradă, nemulțumirea tinerilor depășește confruntările cu forțele de ordine. Studenții reclamă probleme din universități și lipsa perspectivelor, iar protestatarii cer plecarea premierului, acuzat de corupție și de concentrarea puterii. Guvernul respinge apelurile la demisie și susține că violențele sunt alimentate de grupuri care încearcă să destabilizeze țara.