În Albania, continuă protestele față de un proiect imobiliar legat de familia lui Donald Trump. Sute de protestatari s-au ciocnit cu poliția în fața Parlamentului albanez.

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Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, pentru a dispersa mulțimea. Zeci de persoane au fost reținute. Demonstrațiile au început în urmă cu mai multe săptămâni, după ce a devenit public un proiect de lux, asociat cu Jared Kushner - ginerele președintelui american. Un resort ar urma să fie construit pe litoralul Adriaticii. 

Guvernul susține că investiția va transforma Albania într-o destinație exclusivistă și va sprijini apropierea de Uniunea Europeană. Oponenții acuză însă impactul asupra mediului și cer demisia premierului Edi Rama, precum și organizarea de alegeri anticipate.

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