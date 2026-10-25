A fost o noapte marcată de proteste violente în mai multe țări europene, printre care Franța, Italia și Albania. În marile orașe franceze, manifestațiile au început pașnic, dar spre seară s-au transformat în confruntări de stradă. Peste o 1.300 de persoane au fost reținute, potrivit ministrului francez de Interne. Arestări au avut loc și la Madrid și Lisabona, iar la Tirana forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții.

La Paris, protestele în mare parte pașnice s-au transformat în haos după lăsarea serii. Manifestanți mascați au aruncat cu obiecte și artificii în forțele de ordine, iar polițiștii au ripostat cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare.

Tom NOUVIAN, CORESPONDENT THE ASSOCIATED PRESS:„Gazul este peste tot acum, îți intră în gât și în plămâni, oamenii nu se pot opri din tușit. Poliția a izolat piața, iar mulți protestatari sunt blocați în centrul ei. Un elicopter al poliției survolează zona.”

După confruntările violente dintre jandarmi și protestatari, ministrul francez de interne a vorbit despre cel puțin o mie de rețineri.

Un alt punct tensionat a fost orașul Orléans, unde protestele organizate de sindicaliști au coincis cu deschiderea congresului partidului „Reunirea Națională”, condus de Marine Le Pen. Potrivit prefecturii, 11 mii de oameni au participat la un marș împotriva formațiunii de extremă dreapta. Organizatorii susțin, însă, că numărul manifestanților a ajuns la 26 de mii.

Ciocniri au fost raportate și în timpul protestelor din Lyon, Lille, Marsilia, Montpellier (monpelie), Nantes (nan) și Toulouse (tuluz). Iar la Bordeaux, mai multe magazine și instituții publice au fost din nou vandalizate. Asta în ciuda interdicțiilor impuse de autoritățile locale.

Și autoritățile din Italia au fost în alertă, după ce au fost anunțate sute de proteste, organizate atât de tineri, cât și de activiști pacifiști. La fel ca în Franța, manifestațiile au degenerat spre seară. Mai multe zone din Roma s-au transformat în scene ale confruntărilor dintre protestatari și forțele de ordine. Potrivit presei italiene, poliția a reținut peste 500 de persoane, dintre care 110 minori.

Au avut loc proteste și în alte părți ale Italiei, inclusiv ciocniri cu poliția la Bologna și Torino, unde au fost folosite tunuri cu apă.

În capitala Albaniei, la Tirana, mii de persoane au participat la un nou miting antiguvernamental. Manifestația a degenerat în confruntări după ce un grup de protestatari a aruncat cu pietre în clădirea Ministerului Educației.

Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru ai dispersa mulțimea. Mișcarea de protest din Albania a depășit deja 130 de zile.