Mii de persoane au manifestat sâmbătă la Tirana, cerând demisia premierului albanez Edi Rama şi denunţând corupţia şi condiţiile precare din sistemul de învăţământ, informează AFP, preluată de Agerpres.

Protestul, la care au participat numeroşi tineri, a fost dispersat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă şi gloanţe de cauciuc, după ce un grup de manifestanţi a aruncat cu pietre în clădirea Ministerului Educaţiei.

Mişcarea de protest, care durează de peste 130 de zile, a căpătat un nou impuls la jumătatea lunii octombrie, odată cu implicarea elevilor şi studenţilor. Manifestaţiile au fost paşnice timp de mai multe luni, însă în ultimele zile au izbucnit violenţe. Mai multe magazine au rămas închise sâmbătă, unele afişând mesaje de susţinere a protestatarilor.

Protestele au fost declanşate iniţial de un proiect imobiliar şi turistic asociat lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, planificat într-o zonă naturală protejată. Manifestanţii cer anularea proiectului şi revizuirea legislaţiei privind ariile protejate şi investiţiile strategice.

Ulterior, revendicările s-au extins la corupţie, condiţiile din educaţie şi lipsa perspectivelor pentru tineri, într-o ţară din care peste 1,5 milioane de persoane au emigrat după căderea comunismului, în 1990. Potrivit AFP, salariul mediu brut în Albania este de aproximativ 930 de euro pe lună.

Premierul Edi Rama a făcut apel la calm şi a condamnat violenţele, pe care le-a descris drept „intolerabile”. El a susţinut că acestea fac parte dintr-un „război hibrid”, alimentat din exterior.

În paralel, principalul partid de opoziţie, Partidul Democrat, încearcă să atragă studenţii de partea sa, însă aceştia, la fel ca opozanţii proiectului imobiliar, resping orice implicare politică în mişcarea lor.

La manifestaţie, protestatarii au scandat lozinci împotriva premierului şi a liderului opoziţiei, Sali Berisha, pe care îi consideră, alături de întreaga clasă politică, responsabili pentru situaţia din ţară, relatează AFP, scrie hotnews.ro.