Protestele antiguvernamentale din Albania escaladează, iar manifestanții au pătruns cu forța în clădirea Ministerului Economiei din Tirana, distrugând tot ce le-a ieșit în cale. Bilanțul ultimelor zile a ajuns la 156 de răniți, dintre care 97 de polițiști, iar cel puțin 160 de persoane au fost arestate, potrivit datelor anunțate de autorități. Protestatarii cer demisia premierului Edi Rama, pe fondul acuzațiilor de corupție și al nemulțumirilor legate de educație și de proiecte imobiliare controversate.

Manifestanții au luat cu asalt clădirea Ministerului Economiei din Tirana și au distrus obiectele care le-au ieșit în cale. Imaginile surprinse în interior arată protestatari care răstoarnă și sparg mobilierul, în timp ce alții pătrund în încăperi.

În stradă, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Protestatarii au răspuns cu pietre, au incendiat pubele și au spart vitrine. Aseară târziu, manifestanții au incendiat și clădirea Ministerului Educației din Tirana.

Manifestațiile s-au extins și în alte orașe albaneze, unde au fost semnalate blocaje și acte de vandalism. Protestatarii, în mare parte tineri și studenți, cer plecarea premierului Edi Rama, aflat la putere din 2013. Ei denunță corupția, taxele universitare și condițiile precare din sistemul de învățământ.

„Vrem revoluție, vrem un nou guvern. Nu mai vrem negocieri. Vrem ca prim-ministrul să plece.”

Protestele au început cu luni în urmă și au fost inițial pașnice, dar nemulțumirea a crescut. Studenții spun că autoritățile le-au ignorat revendicările timp de luni întregi, iar violențele ar fi, în opinia lor, singura cale prin care pot fi auziți. Premierul Edi Rama a acuzat, fără să prezinte dovezi publice, existența unor „forțe străine” care ar alimenta tulburările și ar încerca să împiedice parcursul european al Albaniei. Uniunea Europeană a condamnat violențele și a cerut investigarea acuzațiilor privind folosirea excesivă a forței de către poliție.