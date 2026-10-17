Președintele american Donald Trump a suspendat aplicarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care viza inclusiv oficiali, bănci și rețeaua de petroliere folosită pentru transportul combustibililor rusești. Decizia a fost luată vineri, cu doar două zile înainte de termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a măsurilor pe care tot el le promulgase luna trecută. Trump a justificat suspendarea prin interesul național al Statelor Unite, fără a explica deocamdată în detaliu motivele acestei hotărâri, relatează presa americană.

Pachetul legislativ urmărea să reducă veniturile Moscovei din exporturile de energie și să limiteze resursele financiare folosite de Kremlin pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei. Proiectul a fost susținut de parlamentari din ambele partide americane și a fost promovat de senatorii Lindsey Graham și Richard Blumenthal.

Pe lângă sancționarea unor oficiali ruși și a instituțiilor bancare, legea viza flota așa-numită „fantomă” de petroliere, utilizată pentru transportul petrolului rusesc. Totodată, prevedea posibilitatea aplicării unor taxe de până la 100% asupra celor mai mari cinci importatori de petrol sau gaze naturale din Rusia, cu anumite excepții.

Suspendarea a provocat critici din partea unor democrați din Congres, care consideră că renunțarea la aceste măsuri riscă să slăbească presiunea economică asupra Moscovei.

Acordul privind motorina rusească, un nou motiv de controverse

Decizia lui Trump vine la scurt timp după ce liderul de la Casa Albă a anunțat că Statele Unite ar urma să cumpere cantități importante de motorină din Rusia, în încercarea de a reduce prețurile la energie.

Potrivit declarațiilor sale, Rusia ar urma să livreze inițial peste 300.000 de tone de motorină, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie și de încă un milion de tone ulterior. Trump a mai vorbit despre livrări suplimentare de trei milioane de tone într-un interval scurt.

Înțelegerea a fost criticată atât de republicani, cât și de democrați, care avertizează că veniturile obținute din aceste livrări ar putea contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei. Criticii pun, de asemenea, sub semnul întrebării posibilitatea ca importurile de combustibil rusesc să reducă semnificativ prețurile pe piața americană.

Relațiile cu Zelenski, tot mai tensionate

Suspendarea sancțiunilor are loc într-un context de tensiuni tot mai mari între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul american l-a criticat în repetate rânduri pe acesta pentru lipsa unui acord cu Vladimir Putin care să pună capăt războiului.

În același timp, administrația americană nu a oferit imediat explicații detaliate privind motivele pentru care noile sancțiuni nu vor fi aplicate conform calendarului stabilit. Notificarea publicată de Casa Albă precizează că raportul care justifică decizia a fost transmis Congresului.

Miza politică a sancțiunilor

Subiectul are și o dimensiune politică internă. Sancțiunile au fost promovate de senatorul Lindsey Graham, care a pledat pentru măsuri economice mai dure împotriva Rusiei, în speranța că acestea vor determina Kremlinul să pună capăt războiului.

După moartea neașteptată a senatorului, în luna iulie, proiectul a beneficiat de sprijin bipartizan și a fost promulgat de Trump. Ulterior, sora acestuia, Darline Graham, numită pentru a-i ocupa temporar locul în Senat, a inclus măsura printre subiectele centrale ale campaniei sale electorale.

Într-o dezbatere recentă, aceasta a declarat că legea îi oferă președintelui instrumente economice pe care le poate folosi pentru a pune capăt războiului, însă decizia de a le aplica îi aparține lui Trump.

Suspendarea sancțiunilor ridică astfel noi semne de întrebare cu privire la strategia Washingtonului față de Moscova și la echilibrul dintre obiectivul reducerii prețurilor la combustibili și presiunea economică exercitată asupra Rusiei pentru a opri războiul din Ucraina, transmite Digi24.