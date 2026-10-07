Protestele care au cuprins liceele din Franța nu au apărut din senin și nu pot fi explicate doar prin lipsa profesorilor de la catedră sau prin nemulțumirile legate de infrastructura şcolară.

În spatele revoltei se află o criză mai profundă: în unele licee, profesorii au ajuns să se teamă să mai intre la ore, iar violența și indisciplina au devenit parte din realitatea de zi cu zi.

O profesoară de origine română care predă în Franța a vorbit cu Spotmedia despre cauzele crizei actuale din învăţământ. Ea a preferat să rămână anonimă. O să-i spunem Maria, scrie stirileprotv.ro

Menţionez că mărturia profesoarei cu care am vorbit trebuie privită ca o relatare personală, nu ca o descriere a întregului sistem educațional francez.