Protestele elevilor au cuprins Franța, iar confruntările cu poliția au continuat până târziu în noapte. Peste 5 mii de persoane au fost arestate de la începutul săptămânii, majoritatea adolescenți, iar sute de licee au fost închise sau perturbate. În mai multe orașe, pubele și baricade au fost incendiate, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au intervenit în forță. După întâlnirea cu ministrul Educației, elevii spun că nu au primit măsuri concrete și anunță că vor continua protestele.

Acest autobuz a fost incendiat și lăsat să se deplaseze pe stradă, în timp ce era cuprins de flăcări. Vehiculul a doborât mai multe indicatoare rutiere înainte să se oprească într-un gard. Scenele au fost filmate la Strasbourg, în timpul protestelor. Poliția a intervenit din nou cu gaze lacrimogene.

La Rennes, protestatarii au dat foc unor pubele, iar la periferia Parisului au incendiat mai multe obiecte și au aruncat petarde spre forțele de ordine.

La Paris, pompierii au intervenit la două licee, după ce intrările clădirilor au fost afectate de incendii. Iar în nordul capitalei, polițiștii au folosit bastoane și scuturi pentru a dispersa mulțimea.

Dar, dincolo de confruntările de pe stradă, vineri a fost și ziua în care elevii au stat la aceeași masă cu ministrul Educației. Discuțiile nu au fost suficiente pentru reprezentanții elevilor. După întâlnire, aceștia au spus că guvernul nu le-a prezentat măsuri concrete și au cerut continuarea mobilizării.

Iar mișcarea începe să depășească protestul elevilor. Sindicatele din educație au anunțat grevă pentru marți, iar organizațiile elevilor și studenților cheamă la o nouă manifestație națională. Guvernul încearcă între timp să reducă presiunea de pe străzi. Ministrul Educației a anunțat un plan pentru accelerarea înlocuirii profesorilor absenți, una dintre problemele reclamate de elevi.

Dar autoritățile pun accent și pe restabilirea ordinii. Numai ieri au fost făcute 1.747 de arestări, iar bilanțul de la începutul săptămânii a trecut de 5.000. Poliția spune că printre motive se numără atacurile asupra forțelor de ordine, aruncarea de obiecte și participarea la grupuri violente.

Pentru guvernul lui Emmanuel Macron, presiunea vine astfel din două direcții: să răspundă revendicărilor privind educația și, în același timp, să oprească violențele care au dus deja la mii de arestări.