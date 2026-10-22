După mai multe țări europene, valul protestelor ajunge și în Grecia. Mii de elevi, studenți și profesori au ieșit în stradă, cerând mai mulți bani pentru educație, salarii mai mari și școli mai dotate. În spatele manifestațiilor se adună și alte nemulțumiri, cum ar fi chiriile scumpe și un cost al vieții care apasă greu asupra familiilor.

„Din Grecia până în Franța, vrem educație publică gratuită!”

Cu acest slogan, mii de manifestanți au mărșăluit pe străzile Atenei, în timp ce alții s-au adunat în Salonic și în alte orașe. Oamenii au purtat pancarte și au scandat în fața Parlamentului, cerând investiții în școli și universități.

Potrivit poliției, cel puțin zece mii de elevi și studenți au participat la marșurile din Atena și din suburbiile capitalei. Profesorii cer salarii mai mari, ocuparea posturilor vacante și clădiri școlare sigure, în timp ce studenții reclamă costurile ridicate ale locuințelor. Unele sindicate au intrat în grevă, iar activitatea școlilor și spitalelor a fost afectată.

Guvernul spune că ia în calcul revendicările și anunță investiții de peste 733 de milioane de euro în cămine studențești și modernizarea infrastructurii. Nemulțumirile persistă însă, pe fondul salariilor stagnante și al scumpirilor.

„Desigur, solidaritatea cu Franța și inspirația oferită de marșurile și manifestațiile de amploare care au loc în această perioadă în Franța și, mai larg, în întreaga Europă sunt foarte importante, pentru că arată tocmai că lupta există și continuă.”

În Franța, protestele față de costul vieții și degradarea serviciilor publice au degenerat în unele orașe în ciocniri, jafuri și incendieri. În Italia, manifestațiile din Milano, Torino și Bologna au fost marcate de confruntări cu poliția și rețineri. Iar în Albania, oamenii au ieșit în stradă împotriva corupției, a lipsei locurilor de muncă și a problemelor din educație. Deși revendicările diferă de la o țară la alta, scumpirile, locuințele inaccesibile și nemulțumirea față de serviciile publice alimentează tensiunile sociale.