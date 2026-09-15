Protestul ciobanilor și fermierilor din mai multe regiuni ale României a degenerat în violențe, astăzi, în centrul Bucureștiului. Oamenii au venit în fața Guvernului nemulțumiți de pierderile pe care le suportă din cauza blocării exporturilor de animale, a sacrificărilor în focarele de boală și a despăgubirilor pe care le consideră insuficiente. La prânz, protestatarii s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene. Mai multe persoane au fost conduse la sectie si alti 5 oameni au primit ingrijiri medicale.

Violențele au izbucnit atunci când mai multe persoane din mulțimea strânsă la protest in Piața Victoriei au încercat să forțeze gardurile montate de jandarmi și au aruncat cu mai multe obiecte spre forțele de ordine. Acestea au ripostat cu gaze lacrimogene. În cele din urmă, cordonul de jandarmi a cedat și manifestanții au ocupat centrul pieței si au blocat traficul rutier. Cinci persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Si 4 jandarmi au fost loviti in confruntarile cu manifestantii. În scurt timp, mai multi oameni au ajuns în zona Pasajului Victoriei și l-au blocat iar jandarmii nu au reușit nici aici să împiedice manifestanții să oprească traficul rutier.

Sunt momente tensionate în Piața Victoriei. Protestatarii încearcă să forțeze gardul. Jandarmii de opun. S-a dat punctual și cu gaze lacrimogene. Lucrurile par să degenereze. Încă un protestatar a fost ridicat din piață. Oamenii aruncă cu toate obiectele pe care le au la îndemână.

Jandarmeria vă recomandă să vă delimitați de zonele unde au loc violențe.

„Protestăm pentru țara românească. Fiindcă acești bandiți ne-au vândut mineralele, ne omoară oile. Ne pun să mâncăm crengi și furnici.”

„După 15 ani de muncă, începem să ajungem la faliment.”

Peste 800 de jandarmi au fost mobilizați. Inclusiv intrările în Guvern au fost securizate. Pe parcursul protestului autoritățile au găsit printre fermieri și persoane infiltrate, care încercau să instige la violență. Cei mai multi manifestanți sunt ciobani, nemultumiți ca autoritatile au oprit exporturile de oi si capre vii, din cauza pestei ovine și a faptului că unii fermieri refuză să vaccineze animalele. Inclusiv Comisia Europeană a facut public acest lucru in luna iunie. Mulți dintre ciobani trăiesc din export și spun că au pierderi colosale din cauza deciziei oficialilor.