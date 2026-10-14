PSD va intra în Guvernul Luca Niculescu din România, a decis conducerea partidului, într-o ședință de peste două ore, au declarat pentru HotNews surse social-democrate. În aceeași ședință a fost votată și lista miniștrilor pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îi va avea în Cabinetul Niculescu.

Cine este Ioana Ciocan, surpriza de la Cultură

Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, va fi propunerea pentru funcția de ministru al Culturii în guvernul condus de Luca Niculescu, au declarat surse politice pentru HotNews.

Anunțul lui Dominic Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat miercuri seară că va propune în Comitetul Politic al USR care se va reuni vineri ca parlamentarii formațiunii să voteze împotriva guvernului propus de Luca Niculescu, potrivit unei postări pe Facebook.

„USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”, a acuzat Dominic Fritz.

Cine este Alexandru Stoica, propus de PSD ministru al Dezvoltării

Alexandru Stoica este propunerea oficială a Partidului Social-Democrat pentru conducerea unui portofoliu strategic în guvernul premierului desemnat, Luca Niculescu. Marcel-Alexandru Stoica provine din județul Buzău și este un politician din noua generație a Partidului Social-Democrat.

Propunerea lui Niculescu pentru conducerea diplomației române

Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, este propus de premierul desemnat Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe, potrivit surselor HotNews.

Cine este Sorin Costreie, propus pentru funcția de ministru al Educației

Sorin Costreie, consilierul pe educație al președintelui Nicușor Dan, este propus pentru a prelua portofoliul de ministru al Educației în viitorul Guvern Niculesu, potrivit surselor HotNews.

Numele lui Sorin Costreie pentru funcția de ministru al Educației nu este nou. El a acceptat să fie ministru al Educației și vicepremier și în cabinetul propus de premierul desemnat în iunie, Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul înainte de a ajunge la votul de învestitură.

Cine este Bogdan Dumitriu, propus ministru la Comunicații și AI

Bogdan Dimitriu este una din numirile surprize care va face parte ca tehnocrat din Guvernul Luca Niculescu la un minister proaspăt înființat care nu a existat în guvernare precedentă. Dacă Comunicațiile au mai fost prezentate în diverse forme în executiv, este pentru prima dată când România are un minister pentru Inteligență Artificală.

Cine este Radu Oprea, propus la conducerea MApN

Ștefan Radu Oprea, propus ministrul al Apărării în cabinetul Luca Niculescu, este purtător de cuvânt al PSD, senator și fost ministru și secretar general al Guvernului.

Cele 10 priorități ale PSD în guvernul Niculescu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat marți seară cele zece priorități pe care social-democrații le au în cabinetul condus de premierul desemnat, Luca Niculescu, după ce formațiunea a decis intrarea la guvernare.

Reproș din tabăra Veștea la adresa conducerii PNL

Deputata liberală Alina Gorghiu se întreabă dacă nu ar fi fost mai bine pentru PNL să fie votat Guvernul Veștea, în condițiile în care, în prezent, partidul decide să voteze un Cabinet PSD cu un premier tehnocrat, Luca Niculescu, și alege Opoziția.PNL după decizia PSD de a intra la guvernare

PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD care „a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi” și va fi în „totală opoziție” față de social-democrați, a anunțat, miercuri, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Decizia PSD privind intrarea la guvernare

Consiliul Politic Național al PSD a supus la vot, în ședința de miercuri seară, trei variante:

intrarea în guvern cu miniștri

susținerea unui guvern tehnocrat

să nu voteze Guvernul Niculescu.

Decizia a fost ca PSD să intre în Guvernul Niculescu cu miniștri. Hotărârea a fost luată cu 8 abțineri. Decizia susținerii Guvernului Luca Niculescu a fost luată în unanimitate, au declarat pentru HotNews surse din PSD.

Lista miniștrilor pe care PSD îi va avea în Guvernul Niculescu

Consiliul Politic Naţional al PSD a votat și lista miniștrilor pe care partidul îi va avea în Guvernul condus de Niculescu. Votul a fost în unanimitate, conform acelorași surse.

PSD va avea 11 din cei 17 miniștri din Guvernul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu

Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii – Florin Manole

Ministrul Economiei – Daniel Zamfir

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați – la Finanțe, Educație, Cultură, Externe, Energie și la un minister nou înființat, Comunicații și Inteligență Artificială.

Luca Niculescu – cel de al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan – va depune joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.