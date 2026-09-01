Rusia a atacat în timpul nopții cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka”, de la granița Ucrainei cu România. În urma atacului, punctul de frontieră a fost închis temporar, iar formalitățile pentru trecerea cetățenilor și a mijloacelor de transport au fost suspendate.

„În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul «Orlivka», situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare”, a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei.

Mijloacele de transport sunt redirecţionate către alte puncte de trecere a frontierei. Grănicerii îndeamnă ca această informaţie să fie luată în considerare la planificarea traversării frontierei de stat.

Situaţia a fost comunicată părţii române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean, scrie știrileprotv.ro.

Atac cu drone la granița cu Republica Moldova

Un atac cu drone de tip Shahed a avut loc în noaptea de 21 august, în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. Mai multe explozii au fost înregistrate în zona punctului ucrainean de trecere Tabachi, aflat la aproximativ 300 de metri de linia frontierei. În urma atacului, punctul de trecere a fost afectat, iar activitatea punctului Mirnoe–Tabachi a fost sistată temporar.

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