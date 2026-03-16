Rusia introduce o zonă de securitate extinsă în jurul reședinței lui Vladimir Putin din Soci, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone. Măsura aduce o serie de interdicții neobișnuite pentru locuitorii din zonă, scrie digi24.ro

Serviciul Federal de Protecție al Rusiei (FSO), agenția responsabilă de securitatea președintelui, creează o zonă de securitate de 3 km² în jurul reședinței lui Vladimir Putin din Soci, Bocharov Ruchey, loc pe care liderul rus aproape că a încetat să îl mai viziteze de când dronele au început să ajungă în oraș, potrivit Kyiv Post.

Zona restricționată va include atât uscatul, cât și marea, potrivit unui proiect de ordin obținut de publicația Agentstvo. În interiorul acestei zone vor fi interzise dronele, obiectele care seamănă cu arme, bannerele, heliporturile, poligoanele de tragere și cluburile de paintball sau airsoft.

De asemenea, locuitorilor li se va interzice să țină animale, să repare vehicule sau să arunce deșeuri. Va exista un singur loc permis pentru ancorarea bărcilor. Reședința Bocharov Ruchey se află într-o zonă cu clădiri rezidențiale, sanatorii și plaje publice.

Autoritățile ar urma să ofere compensații localnicilor afectați de noile restricții. Înainte de război, potrivit unei investigații realizate de Project, Putin petrecea aproximativ o lună pe an la Soci, în special în perioada septembrie-noiembrie, cunoscută drept „sezonul de catifea”, și obișnuia să sărbătorească acolo ziua de naștere a gimnastei Alina Kabaeva, mama celor doi fii ai săi. Din 2023, după ce dronele au început să ajungă la Soci, Putin și-a redus drastic vizitele.

O sursă din Kremlin a declarat presei că liderul rus se teme pentru viața sa. Ultima vizită ar fi avut loc în toamna anului 2025. Atacurile ucrainene asupra orașului s-au intensificat de la începutul anului 2026. Zone de securitate similare au fost instituite și în jurul altor reședințe ale lui Putin, lângă Moscova, în Kaliningrad și la Valdai, unde au fost desfășurate 12 sisteme de apărare antiaeriană, în principal unități Pantsir-S1.

În același timp, capitala Rusiei a fost vizată de un atac masiv cu drone peste noapte, iar un important depozit de petrol din Krasnodar Krai a fost lovit, provocând un incendiu major la un hub de combustibil care aproviziona forțele ruse de pe frontul sudic.

Relatări anterioare arată că un avion de vânătoare Su-30SM escortează acum aeronava lui Putin în zborurile interne, iar liderul rus a început să poarte o vestă antiglonț la evenimentele în aer liber, la recomandarea serviciilor de informații.