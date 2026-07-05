Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat sâmbătă la telefon cu omologul său american Donald Trump, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la înfiinţarea Statelor Unite, a anunţat Kremlinul. Cei doi lideri au abordat printre altele și situaţia din Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara, potrivit unui consilier prezidențial rus.

„Preşedinţii au discutat, în mod firesc, chestiunea unei reglementări în Ucraina, ţinând cont, printre altele, de participarea viitoare a lui Donald Trump la summitul NATO din Turcia, pe 7 şi 8 iulie”, a declarat Iuri Uşakov, consilier diplomatic al Kremlinului, citat de agenţia de presă Ria Novosti, preluată de EFE și Agerpres.

Conform sursei citate, în cadrul discuţiei telefonice - care a durat o oră şi 25 de minute - cei doi lideri au discutat şi despre alte subiecte de politică internaţională, precum situaţia din Iranul şi din Orientul Mijlociu.

Preşedintele Putin a „schiţat tabloul situaţiei reale pe câmpul de luptă în Ucraina, unde forţele armate ruseşti avansează cu încredere”, a mai comunicat consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov.

Kremlinul a revendicat vineri cucerirea oraşului Kostantinivka, un bastion al forţelor ucrainene în regiunea estică Doneţk a cărei capturare este obiectivul principal al Rusiei.

Anunţul Kremlinului a fost dezminţit în mod ferm de Kiev, care a afirmat că trupele sale controlează încă acest oraş, unde luptele continuă.

Și Zelenski a vorbit cu Trump

Sâmbătă seara, mai devreme, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat la telefon cu Donald Trump cu ocazia aniversării Declaraţiei de Independenţă a SUA.

„Preşedintele Trump şi cu mine am discutat despre situaţia actuală de pe linia frontului, precum şi despre eforturile noastre diplomatice. Există o reală perspectivă de a pune capăt acestui război, iar determinarea Americii este decisivă”, a spus preşedintele Zelenski pe reţelele sociale.

„Am convenit să continuăm aceste discuţii la summitul NATO de la Ankara”, a continuat el.

Şefi de stat şi delegaţii din 32 de ţări sunt aşteptaţi începând de marţi la Ankara pentru acest summit al Alianţei Nord-Atlantice, transmite digi24.ro.