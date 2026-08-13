Vladimir Putin a făcut astăzi un gest care a reaprins una dintre cele mai vechi dispute teritoriale din Asia. Liderul de la Kremlin a vizitat pentru prima dată în cei 26 de ani de când conduce Rusia una dintre Insulele Kurile, teritoriu controlat de Moscova, dar revendicat de Japonia. Tokyo a reacționat imediat și a transmis un protest ferm, calificând vizita drept „absolut inacceptabilă”.

Putin a ajuns pe insula Iturup, una dintre cele patru insule din sudul arhipelagului Kurile pe care Japonia le numește „Teritoriile de Nord”.

„Ce vreme frumoasă aveți! Parcă e la stațiune!

- Noi ne-am gîndit că dumneavoastră v-ați înțeles!"

Potrivit presei ruse, el a vizitat o fabrică de procesare a peștelui, unde i s-a oferit caviar, și o școală.

„Apele Turupului și Insulelor Kurile sunt pline de astfel de pești de 300 de kg."

Putin s-a întâlnit și cu guvernatorul din Sahalin, cu care a vorbit despre războiul din Ucraina, deși regiunea se aflată la mii de kilometri distanță, în altă parte a lumii.

„Chiar și în cele mai îndepărtate zone unde merg să mă întîlnesc cu oamenii, populația spune că totul e pentru victorie. Aceasta este o inovație care a apărut în ultima perioadă. În special la femei.

-Așa sunt oamenii noștri. Codul genetic al învingătorilor”.

Vizita lui Vladimir Putin în Insulele Kurile reaprinde disputa teritorială dintre Moscova și Tokyo. Este prima dată când liderul rus ajunge pe aceste insule în timpul mandatului său, iar Japonia, care revendică patru dintre ele, a calificat vizita drept „absolut inacceptabilă” și a transmis Moscovei un protest ferm.



Insulele au fost ocupate de Uniunea Sovietică în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, iar disputa împiedică până astăzi semnarea unui tratat de pace între Rusia și Japonia. Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat și mai mult după invazia rusă în Ucraina, când Tokyo s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei. Kurile au și o importanță strategică majoră pentru Rusia, fiind amplasate între Kamceatka și Hokkaido și oferind Moscovei acces la Pacific. În ultimii ani, Rusia și-a consolidat prezența militară în regiune, iar vizita lui Putin riscă să adâncească și mai mult tensiunile cu Japonia.