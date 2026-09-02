Nikol Pașinian și Vladimir Putin s-au contrat din nou în fața camerelor, de această dată la Bișkek, pe tema viitorului european al Armeniei. Liderul rus i-a cerut premierului armean să decidă cât mai repede dacă vrea Uniunea Europeană sau Uniunea Economică Eurasiatică. Pașinean i-a răspuns că Erevanul nu și-a încălcat obligațiile față de Moscova și că armenii vor decide când va veni momentul.

Și-au strâns mâinile și au zâmbit la cameră. Acestea au fost primele minute ale întâlnirii dintre Vladimir Putin și Nikol Pașinian, la Bișkek. Ceea ce trebuia să fie o discuție bilaterală despre relațiile dintre cele două țări a ajuns rapid la unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru Moscova – apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.

Nikol PAȘINIAN, PRIM-MINISTRUL ARMENIEI: „Anul trecut am adoptat o lege privind începerea procesului de aderare a Armeniei la Uniunea Europeană.

Sincer vorbind, nu am găsit nicio încălcare a obligațiilor pe care le are Armenia față de Federația Rusă și față de Uniunea Economică Eurasiatică.

În acest moment, noi nu i-am informat pe partenerii noștri că intenționăm să ieșim din Uniunea Economică Eurasiatică.”

Putin spune că Moscova are nevoie să știe cât mai repede încotro merge Erevanul. Iar argumentul său este unul economic. Armenia nu poate fi, în opinia sa, parte simultan din două blocuri economice cu reguli diferite.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Adoptarea legii privind începerea procedurii de aderare la o altă organizație economică înseamnă, de facto, o declarație privind ieșirea din organizația noastră, pentru că apartenența la ambele este incompatibilă. Asta este problema. Haideți să discutăm acum toate acestea mai calm.”

Nikol PAȘINIAN, PRIM-MINISTRUL ARMENIEI: „Înțelegem că va veni momentul când va trebui făcută o alegere foarte concretă. Doar că, în acest moment, acest moment nu a venit. Când această alternativă va fi creată, dacă va fi creată, atunci vom face alegerea, prin referendum sau fără referendum.”

Liderul rus i-a cerut Armeniei să facă alegerea cât mai repede și propune organizarea unui referendum.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Sunt de acord că poporul trebuie să aibă întotdeauna posibilitatea de a alege. Atunci faceți această alegere și închidem subiectul. Asta e tot.”

Rusia și Armenia fac parte din Uniunea Economică Eurasiatică, alături de Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan. Blocul oferă Armeniei acces comercial la aceste piețe, iar Rusia rămâne unul dintre principalii săi parteneri economici. Erevanul încearcă, deocamdată, să păstreze relațiile economice cu Moscova, în timp ce își apropie politica externă de Bruxelles și Washington.

Conflictul dintre cei doi lideri nu a apărut însă din senin. Timp de ani, Armenia a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în Caucaz. Dar după războiul din Nagorno-Karabah și pierderea regiunii în 2023, relația s-a deteriorat rapid. Pașinean a acuzat Moscova și alianța militară dominată de Rusia că nu au intervenit pentru a proteja Armenia. Iar apropierea de Occident a fost testată și la alegerile parlamentare din iunie.

Partidul lui Pașinean a obținut victoria, într-un scrutin urmărit atent de Moscova și de Bruxelles. În campanie, Rusia a fost una dintre temele centrale, iar autoritățile armene au acuzat Moscova de presiuni și interferență. Rusia a exercitat, în paralel, presiuni economice asupra Armeniei, inclusiv prin restricții asupra unor produse și amenințări legate de energie.