Președintele rus Vladimir Putin afirmă că Moscova este pregătită să reia cooperarea și să restabilească relațiile cu vecinii săi europeni. Declarația a fost făcută pe 18 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru industria militară a Rusiei.

„Suntem pregătiți să cooperăm și să restabilim relațiile cu vecinii noștri europeni”, a declarat Putin, susținând totodată că Rusia nu are intenții agresive față de statele europene.

Putin critică NATO și liderii europeni

În același discurs, liderul de la Kremlin a criticat politica statelor occidentale și a NATO. Putin a susținut că amenințările externe la adresa securității Rusiei nu au dispărut și a acuzat Alianța Nord-Atlantică de extinderea prezenței sale la nivel global.

Putin a criticat și declarațiile unor lideri europeni privind necesitatea pregătirii pentru eventuale confruntări cu Rusia. Potrivit președintelui rus, tema unei presupuse amenințări din partea Moscovei este folosită de unele guverne europene pentru a justifica cheltuieli militare și pentru a distrage atenția de la problemele interne.

Declarațiile sale vin într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele europene rămân puternic afectate de războiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Moscovei.

Meloni: „Nu trebuie să reacționăm la provocări”

La o zi după declarațiile lui Putin, premierul italian Giorgia Meloni a vorbit la Oslo despre ceea ce a descris drept o intensificare a provocărilor rusești din ultimele săptămâni. În opinia sa, Moscova încearcă să mute atenția de la situația de pe câmpul de luptă printr-o posibilă escaladare cu Europa.

„Trebuie să ne întrebăm de ce. Provocările Moscovei se înmulțesc pentru că Putin are nevoie să mute atenția, căutând o escaladare cu Europa, de la o situație de pe câmpul de luptă care nu evoluează așa cum a promis”, a declarat Meloni.

Premierul italian a îndemnat aliații europeni să nu răspundă provocărilor într-un mod care ar putea alimenta o escaladare. Totodată, Meloni a susținut necesitatea unei coordonări europene mai clare în dosarul ucrainean și a propus desemnarea unei persoane care să vorbească în numele Europei în această problemă.

În paralel, în ultimele zile au fost raportate mai multe incidente și acuzații privind activități rusești în apropierea sau în spațiul aerian al unor state europene. Franța a anunțat măsuri pentru contracararea unor amenințări hibride despre care afirmă că provin din Rusia, iar Polonia a avertizat asupra unor posibile atacuri hibride cu drone sau rachete, transmite Digi24.ro.