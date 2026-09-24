Radosław Sikorski, mesaj direct pentru Lavrov la ONU: „Spune-i șefului tău: ajunge!” Ministrul polonez afirmă că Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina - VIDEO

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, l-a confruntat pe omologul său rus, Serghei Lavrov, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, unde a respins mai multe afirmații ale Moscovei despre războiul din Ucraina.

Sikorski a susținut că Rusia nu și-ar fi atins obiectivele militare și a transmis că Moscova poate opri războiul în orice moment.