Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, l-a confruntat pe omologul său rus, Serghei Lavrov, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, unde a respins mai multe afirmații ale Moscovei despre războiul din Ucraina.
Sikorski a susținut că Rusia nu și-ar fi atins obiectivele militare și a transmis că Moscova poate opri războiul în orice moment.
În discursul său, ministrul polonez a respins caracterizarea evenimentelor din Ucraina din 2014 drept o „lovitură de stat sângeroasă”. Sikorski a spus că s-a aflat atunci la Kiev împreună cu miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței și că președintele de atunci, Viktor Ianukovici, a fost înlăturat de Parlamentul ucrainean, transmite Digi24.
De asemenea, oficialul polonez a contestat afirmațiile potrivit cărora autoritățile de la Kiev ar interzice limba rusă.
„Nu puteți câștiga”
Referindu-se la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Sikorski a afirmat că Moscova încearcă de ani de zile să cucerească teritorii ucrainene fără să-și atingă obiectivele declarate.
Ministrul polonez a susținut că Rusia poate continua atacurile și poate provoca victime, însă, în opinia sa, nu poate obține victoria pe care și-a propus-o.
Mesaj direct către Lavrov
La finalul intervenției, Sikorski i s-a adresat direct lui Serghei Lavrov, despre care a spus că îi ascultă discursul.
„Serghei, știu că asculți. Spune-i șefului tău: ajunge”, a declarat ministrul polonez, făcând referire la Vladimir Putin.
Sikorski a mai cerut Rusiei să oprească războiul și să nu mai pună în pericol securitatea Europei și a lumii.