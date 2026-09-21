În Rusia au avut loc nu doar alegeri parlamentare. În mai multe regiuni au fost organizate și scrutine locale, inclusiv pentru alegerea șefilor de republici. În Cecenia, Ramzan Kadîrov a obținut un nou mandat cu un rezultat care atrage atenția.

Potrivit cifrelor oficiale, el a primit 99,85 la sută din voturi, la o prezență de peste 90 la sută. Un rezultat care ridică, inevitabil, întrebări despre cât de liber au putut oamenii să aleagă într-o regiune în care autoritățile sunt acuzate de ani de zile de presiuni și intimidare.

Organizații pentru drepturile omului au documentat cazuri de amenințări, răpiri și alte forme de represiune împotriva celor considerați opozanți ai regimului Kadîrov.

Liderul de la Groznîi conduce Cecenia din 2007 și se află astfel în fața unui nou mandat.