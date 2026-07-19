Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a cerut Rusiei să lanseze o operațiune militară împotriva statelor NATO care furnizează arme, informații de spionaj și alte forme de sprijin Ucrainei. Declarațiile au fost făcute pe canalul său de Telegram și sunt citate de The Moscow Times.

Kadîrov susține că Rusia nu ar trebui să mai rămână pasivă în fața sprijinului acordat Kievului de către țările occidentale și afirmă că Alianța Nord-Atlantică „înțelege doar limbajul forței”.

„Dacă nu înțeleg singuri că Rusia nu va sta cu mâinile în sân, privind cu răbdare tot ce se întâmplă, înseamnă că a sosit momentul... să le băgăm toate astea pe gâtul lor mizerabil de membri NATO. E timpul să deschidem focul”, a scris liderul cecen, transmite digi24.ro.

Acesta a susținut că Rusia desfășoară în prezent operațiuni militare „cu impact redus”, iar strategia ar trebui schimbată pentru a transmite un mesaj mai dur statelor occidentale.

Totodată, Kadîrov a declarat că forțele speciale cecene sunt pregătite să execute orice ordin al președintelui rus Vladimir Putin și că sunt gata să acționeze „în orice direcție” va fi nevoie.

Declarațiile vin la scurt timp după summitul NATO desfășurat la Ankara, unde statele membre ale Alianței s-au angajat să ofere Ucrainei ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026 și cel puțin aceeași sumă în 2027. Liderii NATO au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

În același timp, președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor furniza Ucrainei tehnologia necesară pentru producerea sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Potrivit unor informații publicate de Financial Times, Washingtonul oferă și informații de recunoaștere care sprijină loviturile ucrainene asupra unor obiective strategice din Rusia.

Conform datelor Institutului de Economie Mondială din Kiel, de la începutul invaziei ruse din 2022 și până în ianuarie 2026, Statele Unite au acordat Ucrainei aproximativ 114,6 miliarde de euro sub formă de ajutor, iar statele europene au oferit în total circa 270 de miliarde de euro.