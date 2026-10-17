Biroul Federal al Penitenciarelor l-a mutat pe Sean „Diddy” Combs de la închisoarea din New Jersey, după ce presa americană a relatat că alți deținuți îi găteau, îi făceau curățenie și îi ofereau masaje.

Rapperul condamnat pentru infracțiuni legate de prostituție a fost transferat într-o închisoare federală din Pennsylvania. Decizia de transfer a fost luată în urma unor informații privind atitudinea sa din celulă și a unor speculații despre o rănire a artistului, potrivit The Guardian.

Biroul Federal al Penitenciarelor din SUA (BOP) a confirmat pentru AFP că producătorul muzical în vârstă de 56 de ani a fost mutat la o închisoare cu un regim de securitate redus.

Purtătorul de cuvânt al rapperului, Juda Engelmayer, a declarat că deciziile privind plasarea deținuților sunt luate de autorități și că echipa sa nu se poate pronunța asupra motivelor transferului.

„Sean rămâne concentrat pe a merge mai departe, iar noi sperăm că perioada petrecută în noul centru va fi productivă”, a adăugat el.

Combs ispășește o pedeapsă de patru ani și două luni de închisoare, după ce a fost condamnat pe 2 iulie 2025 pentru transportul de persoane peste granițele statale în scopul prostituției. Dosarul a inclus mărturii despre petreceri sexuale pe care artistul le numea „freak-offs”.

Alcool și telefoane în celulă

În septembrie, NBC News a relatat că Combs continua să se bucure de anumite aspecte ale stilului său de viață de milionar la FCI Fort Dix. El ar fi introdus ilegal coniac și un telefon mobil în penitenciar pentru a accesa rețelele sociale.

Miercuri, publicația TMZ a scris că rapperul ar fi fost rănit într-o bătaie și scos din închisoare pentru îngrijiri medicale. Biroul Administrației Penitenciare a infirmat informația: „Povestea la care vă referiți este falsă și nu s-a întâmplat”.

În urma reportajului NBC, Combs a fost plasat într-o unitate specială de detenție cu securitate sporită, separată de restul deținuților. De asemenea, acestuia i-au fost retrase 41 de zile din reducerea pedepsei pentru bună purtare, amânând data eliberării până la 2 martie 2028 conform unei surse Associated Press.

În luna aprilie, Curtea de Apel din SUA a audiat argumentele avocaților lui Combs pentru anularea condamnării și a pedepsei. Instanța urmează să se pronunțe în acest caz, transmite Hotnews.