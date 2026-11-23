Jensen Huang revine la conducerea Nvidia, la doar 11 zile după ce și-a anunțat demisia. Consiliul de administrație al companiei americane a votat în unanimitate pentru reinstalarea sa în funcția de director general, cu efect imediat.

Decizia vine după presiuni din partea angajaților, acționarilor și partenerilor de afaceri, dar și după intervenția președintelui american Donald Trump, care și-a exprimat public dorința ca Huang să revină la conducere. După consultări cu oficiali de rang înalt ai guvernului american, consiliul a concluzionat că revenirea lui Huang nu prezintă riscuri pentru securitatea națională.

Demisia a venit pe fondul unui scandal personal și al suspiciunilor privind posibile riscuri de securitate națională. Anunțul a avut efect imediat și asupra pieței: acțiunile Nvidia au crescut cu peste 30 la sută în tranzacțiile de dinaintea deschiderii bursei.