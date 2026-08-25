Se întețește războiul economic dintre Statele Unite și Canada. Donald Trump a anunțat ieri că va impune taxe vamale de 50 la sută pe o nouă serie de produse canadiene, supărat că Ottawa nu cedează la negocieri. Pe de altă parte, canadienii anunță că vor discuta cu Uniunea Europeană pentru a strânge legăturile comerciale, dar și de securitate.

Într-o postare publicată pe propria rețea de socializare, Donald Trump amenință că, de la 1 ianuarie, va crește la 50 la sută taxele vamale pentru automobilele și piesele auto importate din Canada.

„Canada nu va mai fi tratată ca un stat! În ceea ce privește comerțul și, de asemenea, în alte privințe, este una dintre cele mai dificile țări din lume cu care să faci afaceri. Au impresia că li se cuvine totul, și totuși, NOI NU AVEM NEVOIE DE CANADA, EI AU NEVOIE DE NOI! 95 la sută din comerțul lor se desfășoară cu Statele Unite, în timp ce în cazul nostru situația este exact inversă!”.

Noile tarife se adaugă taxelor vamale de 50 la sută impuse deja pentru unele mărfuri canadiene, măsură anunțată în weekend. Vicepreședintele american JD Vance spune că negocierile cu oficialii de la Ottawa s-au împotmolit în ultimul moment, după ce aceștia au venit cu o serie de cereri pe care Washingtonul le-a considerat nerezonabile.

JD VANCE, VICEPREȘEDINTELE SUA: „Canada și China au fost cele mai problematice două țări din lume în ceea ce privește politicile comerciale. Este păcat că s-a ajuns aici. În cazul Chinei, desigur, te aștepți la asta. Este cel mai mare competitor economic al nostru. M-aș fi așteptat la acest comportament din partea Chinei. Nu m-aș fi așteptat însă din partea Canadei.”

De partea cealaltă, canadienii spun că americanii au schimbat datele acordului pe ultima sută de metri.

Mark CARNEY, PREMIERUL CANADEI: „Am făcut unele progrese în ultimele săptămâni. În cele din urmă, acest impuls s-a pierdut și nu am putut accepta ceea ce ne-au oferit SUA și nici nu am putut oferi ceea ce ne-au cerut.”

Acum, Canada răspunde cu propriile taxe vamale, care le oglindesc pe cele americane, începând cu 8 septembrie. În același timp, Ottawa caută activ noi parteneri comerciali pentru a reduce dependența de Statele Unite.

Mark CARNEY, PREMIERUL CANADEI: „În această toamnă, vom începe discuții intense cu Uniunea Europeană, a doua economie a lumii, pentru a construi un parteneriat economic și de securitate mult mai puternic și mai aprofundat.”

Oficialii de la Washington încearcă să diminueze importanța războiului comercial cu Canada. Experții spun că produse precum hârtia, lactatele, băuturile alcoolice s-ar putea scumpi în partea americană.

Rana FOROOHAR, EDITOR ASOCIAT FINANCIAL TIMES: „Unele dintre produsele care provin din Canada, cum ar fi cheresteaua, de exemplu, foarte importantă pentru industria construcțiilor din SUA, sau energia, sunt produse pentru care americanii resimt deja creșterea prețurilor.”

Războiul comercial este o lovitură în plus pentru multe companii americane, afectate deja de conflictul cu Iranul, care a dus la creșterea costurilor cu energia și transportul.