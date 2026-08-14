Președintele american Donald Trump a anunțat joi impunerea unor noi taxe vamale stricte pentru importurile de drone și componente ale acestora.

El a invocat motive de securitate națională și necesitatea de a reduce dependența Statelor Unite față de tehnologia străină, în special cea din China.

Potrivit unui comunicat emis de Casa Albă, noile tarife vor fi structurate în funcție de tipul și originea echipamentelor:

-Tarif de 100% ad valorem (din valoarea totală) pentru dronele de anumite dimensiuni sau cu capacități considerate deosebit de sensibile. Această categorie include modelele cu o masă maximă la decolare de peste 25 de kilograme, precum și cele echipate cu tehnologie de termoviziune.

-Tarif de 25% pentru dronele de dimensiuni mai mici.

Majoritatea acestor măsuri protecționiste urmează să intre în vigoare la 3 septembrie, urmând ca în cazul anumitor aliați ai SUA, sub anumite condiții, să se aplice rate maxime mai scăzute.

Impactul asupra pieței și contextul geopolitic

Măsura va afecta în mod direct producătorii chinezi, care domină în prezent piața americană de profil. Administrația Trump a subliniat că piața din SUA a devenit mult prea dependentă de dronele și componentele fabricate în străinătate, noul pachet având ca obiectiv principal impulsionarea dezvoltării unei industrie interne de producție.

Restricțiile vin pe fondul unei înăspriri treptate a măsurilor luate de Washington împotriva tehnologiei chineze în ultimii ani – începând de la sfârșitul lui 2025 producătorii străini nemaireușind să obțină aprobări pentru modele noi pe piața americană. Această nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre SUA și China survine chiar înaintea unei întâlniri programate pentru luna septembrie între președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, scrie știrileprotv.ro