Coreea de Sud a declarat luni că speră că relaţia bună dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un îi va readuce la masa negocierilor, după ce liderul de la Casa Albă a anunţat că „va reduce semnificativ” participarea SUA la exerciţiile militare anuale cu Seulul, care au început luni.

„Guvernul sud-coreean urmăreşte îndeaproape mesajul postat astăzi (luni) de preşedintele Trump pe reţelele sociale şi speră că relaţia de prietenie dintre liderii Statelor Unite şi Coreei de Nord va duce la un dialog constructiv”, a declarat biroul prezidenţial sud-coreean într-un comunicat pentru AFP, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Preşedinţia sud-coreeană a declarat totodată că va continua consultările diplomatice privind cooperarea militară SUA-Coreea de Sud în legatură cu Strâmtoarea Ormuz, discutând în acelaşi timp detaliile privind exerciţiile militare comune cu Statele Unite.

„Coreea de Sud şi Statele Unite au menţinut o coordonare strânsă pentru a păstra o postură de apărare comună puternică, precum şi pentru exerciţiile şi antrenamentele lor comune, şi vor continua să se coordoneze îndeaproape”, a declarat preşedinţia sud-coreeană în comunicatul menţionat, scrie digi24.ro.

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