Rusia i-a convocat vineri pe ambasadorii Franţei şi Regatului Unit pentru a le remite un protest în urma atacului ucrainean efectuat marţi cu rachete occidentale Storm Shadow asupra unei fabrici producătoare de componente electronice pentru rachete în provincia rusă Briansk. Atacul s-ar fi soldat cu şapte morți şi aproximativ 40 de răniți, scrie digi24.ro.

„Pentru noi este clar că atacul cu rachete de la Briansk nu ar fi fost posibil fără participarea specialiştilor britanici şi francezi la pregătirea sa şi nici fără transmiterea de informaţii către Kiev”, a subliniat ministerul rus de externe într-un comunicat, potrivit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

„În cazul continuării complicităţii Londrei şi Parisului la crimele de război ale regimului de la Kiev, aceste capitale europene sunt cele care vor purta responsabilitatea consecinţelor distructive ale conflictului armat şi escaladării tensiunilor”, a avertizat Moscova.

Ucraina a lansat marţi şapte rachete Storm Shadow asupra oraşului rus de frontieră Briansk, afirmând că a ţintit acolo o fabrică de semiconductori şi microprocesoare pentru uz militar.

Potrivit autorităţilor ruse, au fost lovite în acest atac un cartier de afaceri, clădiri rezidenţiale, întreprinderi comerciale şi industriale şi magazine.

Rusia acuză o „provocare deliberată”

Ministerul rus de externe a descris vineri acest atac drept o „provocare deliberată menită să submineze intensificarea eforturilor de soluţionare paşnică” a conflictului din Ucraina, în contextul în care Statele Unite au propus pentru săptămâna viitoare o nouă rundă de negocieri ruso-ucrainene.

Rusia a cerut Franţei şi Regatului Unit să „condamne ferm şi fără echivoc” atacul ucrainean asupra Brianskului, deşi acest atac a fost efectuat cu rachete franco-britanice.

Rachetele britanice Storm Shadow şi versiunea lor similară franceză SCALP sunt fabricate de consorţiul european MBDA şi sunt oferite Ucrainei de Regatul Unit şi Franţa ca ajutor militar în războiul cu Rusia. Rachetele Storm Shadow/SCALP au o rază de acţiune de circa 550 de kilometri şi sunt lansate de Ucraina cu ajutorul avioanelor de producţie rusească Sukhoi SU-24, avioane modificate de specialiştii francezi şi britanici pentru a putea lansa astfel de rachete.