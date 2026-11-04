Negociatorul-șef iranian în cadrul discuțiilor cu Statele Unite, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat miercuri că americanii au spus „nu războiului” în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, după înfrângerea zdrobitoare a Partidului Republican al lui Donald Trump în fața democraților, scrie AFP.

Andreea Hioară
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„Fie din conștiință, fie din cauza costului vieții, americanii au spus NU RĂZBOIULUI, iar noi susținem acest mesaj”, a scris Ghalibaf într-o postare pe contul său de X.

În noaptea de marți spre miercuri, Trump a recunoscut într-un interviu telefonic acordat postului său preferat, Fox News, că războiul din Iran a fost „parțial” responsabil pentru înfrângerea zdrobitoare suferită de Partidul Republican.

Democrații au obținut o victorie incontestabilă, cu o majoritate în ambele camere ale Congresului, ceea ce deschide o perioadă de incertitudine pentru Trump, cu doi ani înainte de a i se încheia mandatul la Casa Albă, notează France Presse.

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De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat de atacurile israeliano-americane asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul vizează în mod regulat navele care încearcă să traverseze strâmtoarea Ormuz fără autorizația sa.

Washingtonul impune, la rândul său, o blocadă asupra porturilor iraniene.

Perturbările din această zonă, prin care tranzitau 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial înainte de război, au determinat o creștere explozivă a prețurilor la carburanți, afectând inclusiv puterea de cumpărare a americanilor.

Iranul s-a declarat luni dispus să redeschidă strâmtoarea, cu condiția ca Washingtonul să accepte o serie de cerințe, după amenințările Statelor Unite și ale Israelului de a relua atacurile masive asupra țării, relatează hotnews.ro.

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