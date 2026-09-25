Kremlinul a declarat miercuri că apreciază invitația adresată de Statele Unite președintelui Vladimir Putin de a participa la viitorul summit al G20 de la Miami, Florida, și că va analiza dacă o va accepta. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat joi că administrația Trump l-a invitat oficial pe liderul rus la reuniunea anuală, programată pentru luna decembrie.

„L-am invitat pe președintele Putin la G20. Considerăm că este o oportunitate pentru el de a interacționa nu doar cu președintele, ci și cu alți lideri mondiali. Sperăm că va accepta această invitație”, a declarat Rubio.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia este „recunoscătoare și apreciază această invitație”.

„Vom lua o decizie și vom rezolva problema pe cale diplomatică”, a declarat Peskov, potrivit presei de stat, potrivit The Moscow Times.

Putin și președintele SUA, Donald Trump, s-au întâlnit ultima dată la Anchorage, în Alaska, în august 2025, ocazie cu care liderul rus a efectuat prima sa vizită în Statele Unite după zece ani. Putin nu a mai vizitat cele 48 de state continentale ale SUA de înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Pe de altă parte, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept „platformă” pentru un acord mai amplu, reltează AFP, citată de Agerpres.

„Cele două părți și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să implice energia. Desigur, nu este ușor, dar ameble părți au spus că sunt interesate”, a menționat secretarul de stat al SUA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu „inutil”.

Kievul și Washingtonul „doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheindu-se înainte de iarnă”, a afirmat Zelenski după o întâlnire avută marți cu Trump în marja Adunării Generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat „măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației”, scrie știrileprotv.ro.