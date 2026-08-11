Nivelul Dunării a scăzut sub limita de funcţionare a Centralei nucleare de la Cernavodă, astfel că există „posibilitatea opririi controlate” a Reactorului 2, anunță marți dimineață Nuclearelectrica.

-Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă asigură 20% din producția totală de electricitate a țării, cu două reactoare a câte 700 de MW fiecare.

-Reactorul 1 de la Cernavodă este oprit din 28 iulie, tot din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

„SN Nuclearelectrica SA anunță că există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026”, a anunțat Nuclearelectrica.

„Posibilitatea opririi controlate a Unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare”, a precizat Nuclearelectrica.

Compania precizează că, în situația în care oprirea Unității 2 va fi iminentă joi dimineață, 13 august 2026, Nuclearelectrica va comunica acest aspect.

Apele Române: „Oprirea centralei de la Cernavodă, inevitabilă”

Marți dimineață, directorul adjunct de la „Apele Române”, Sorin Rîndaşu, a declarat la Digi24 că Dunărea a atins, la intrarea în ţară, un nou minim istoric, de 1370 mc/s.

Potrivit lui Rîndaşu, la Cernavodă s-a atins pragul de -230 de centimetri, limita minimă necesară pentru ca reactorul 2 al centralei nucleare să poată fi răcit cu apa din Dunăre.

„La debitele prgonozate nu cred că se mai poate face ceva. Este inevitabilă intrarea în procedură de oprire a reactorului 2 în cel mult 1-2 zile. Urmează cel puţin încă cinci zile fără precipitaţii, nici măcar în Austria”, a declarat Rîndașu, a Digi24, citat de News.ro.

„Pur şi simplu nu sunt precipitaţii în întreg bazinul Dunării. Precipitaţiile care vor fi în România, undeva la 5-10 litri pe metru pătrat, nu contează absolut deloc pentru că se evaporă imediat când temperaturile sunt cu valori mai mari”, a punctat Rîndaşu.

Criza energetică din România

Guvernul a declarat stare de alertă energetică, la nivel național, pentru luna august și dispus măsuri fără precedent pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2: devierea Brațului Bala prin scufundarea unor barje. Scufundarea barjelor a avut însă un efect temporar.

Guvernul a adoptat și o măsură prin care Transelectrica poate limita sau deconecta consumul marilor consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00, ca măsură de ultimă instanță.

În ceea ce privește populația, autoritățile i-au îndemnați pe români să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19:00-23:00 și să reprogrameze aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată, scrie hotnews.ro.